IKEA敦北店正式熄燈　粉絲、員工互道珍重內湖見

▲營業已23年的IKEA敦北店26日正式熄燈，粉絲、員工互道珍重內湖見。（圖／攝影記者葉政勳攝，2021.4.26）
▲營業已23年的IKEA敦北店26日正式熄燈，粉絲、員工互道珍重內湖見。（圖／攝影記者葉政勳攝，2021.4.26）

記者許家禎／台北報導

2021-04-26 19:34:28｜2021-04-26 20:48:55

營業已23年的IKEA敦北店於今（2021）年3月中，對外宣布將於4月26日收攤，消息一出不少粉絲大呼可惜。而今（26）日IKEA敦北店以作為台北人的共同記憶，邀請大家一同共襄盛舉，把握最後時光跟敦北店說掰掰，許多粉絲、上班族更在白天到訪，雖然場內多數商品已清空，但仍有人到處走走看看，而晚上6點舉行降旗儀式，現場大家也互道珍重內湖再見。

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在台最久的IKEA敦北店，3月中在臉書粉專無預警宣布將收攤，臉書公告指出「23年的時間真的不算短，敦北店也從當初的別無分號，到見證IKEA在台灣的成長茁壯，能和大家一起創造這麼多美好回憶，小編和敦北店同仁都覺得既幸運又幸福」。

收攤消息一出，許多粉絲大呼可惜，留言也不斷湧進留言區，「不！！！！真的很多回憶耶」、「我會永遠記得你們帶給我的歡樂」、「從你們剛開就去逛，我會很懷念這裡的......」。同時，閉店消息公布後也舉行出清特賣，期間吸引許多民眾搶購。

▲營業已23年的IKEA敦北店26日正式熄燈，粉絲、員工互道珍重內湖見。（圖／攝影記者葉政勳攝，2021.4.26）
▲營業已23年的IKEA敦北店26日正式熄燈，粉絲、員工互道珍重內湖見。（圖／攝影記者葉政勳攝，2021.4.26）
 

而敦北店今日最後一天營業，雖然場內許多商品都清空了，僅剩幾項出清特賣，但仍有粉絲趁著熄燈前要跟這裡好好說掰掰、細數與IKEA的回憶。相關的敦北店「你不知道的故事」包括：這裡所售出的BÄSTIS毛絮黏把，總數已經超過地球的直徑的長度。而光是2020年一年這裡賣出的BLÅHAJ鯊魚玩偶數量更是可以坐滿一個台北小巨蛋。

IKEA敦北店今日晚上6點正式熄燈降旗，現場粉絲與工作人員都互道珍重再見。而接手的內湖店位於大潤發一館，業者已預告擁有內湖區最大的景觀餐廳、結合大台北地區小坪數大運用的居家空間的展示間，也將販售全台獨家限量的EFTERTRÄDA系列商品，還可以品嚐IKEA內湖店限定餐點。

對於IKEA內湖店的加入，附近特力屋內湖店與HOLA內湖店積極備戰，4月份重新開幕。特力集團營運長何采容之前也曾說過「非常歡迎，期盼商圈共榮」。面對勁敵，特力屋與HOLA內湖店也於4月29日、4月30日、5月1到2日推出「內湖新樂園」集客活動，攜手綠美丘於特力大樓廣場共同打造市集，集結超過30個攤位，現場販售手作飾品、文創商品、甜食與針織布藝商品等。

 

 

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