IKEA敦北店正式熄燈　粉絲、員工互道珍重內湖見

我是廣告 請繼續往下閱讀
收攤消息一出，許多粉絲大呼可惜，留言也不斷湧進留言區，「不！！！！真的很多回憶耶」、「我會永遠記得你們帶給我的歡樂」、「從你們剛開就去逛，我會很懷念這裡的......」。同時，閉店消息公布後也舉行出清特賣，期間吸引許多民眾搶購。
而敦北店今日最後一天營業，雖然場內許多商品都清空了，僅剩幾項出清特賣，但仍有粉絲趁著熄燈前要跟這裡好好說掰掰、細數與IKEA的回憶。相關的敦北店「你不知道的故事」包括：這裡所售出的BÄSTIS毛絮黏把，總數已經超過地球的直徑的長度。而光是2020年一年這裡賣出的BLÅHAJ鯊魚玩偶數量更是可以坐滿一個台北小巨蛋。
IKEA敦北店今日晚上6點正式熄燈降旗，現場粉絲與工作人員都互道珍重再見。而接手的內湖店位於大潤發一館，業者已預告擁有內湖區最大的景觀餐廳、結合大台北地區小坪數大運用的居家空間的展示間，也將販售全台獨家限量的EFTERTRÄDA系列商品，還可以品嚐IKEA內湖店限定餐點。
對於IKEA內湖店的加入，附近特力屋內湖店與HOLA內湖店積極備戰，4月份重新開幕。特力集團營運長何采容之前也曾說過「非常歡迎，期盼商圈共榮」。面對勁敵，特力屋與HOLA內湖店也於4月29日、4月30日、5月1到2日推出「內湖新樂園」集客活動，攜手綠美丘於特力大樓廣場共同打造市集，集結超過30個攤位，現場販售手作飾品、文創商品、甜食與針織布藝商品等。