高雄下雨了　陳其邁：要完全解除旱象還是得等颱風季

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳其邁表示，高屏溪水源來自荖濃溪、隘寮溪及旗山溪，像旗山溪引流量就從10萬噸增至15萬噸從甲仙堰引流到南化水庫再流到高屏堰。同時加上節水成果，市府也每天引流3萬噸水至澄清湖儲存，一方面也搭配我們節水的成果，假如說我們的水沒有用那麼多，我們現在的策略都是先把它放在澄清湖來作儲水。
在開源部分，陳其邁指出，市府也會從農田水利會所增加出來的用水，用抽水方式來增加澄清湖的供水量，所以在高屏溪的攔河堰附近，或者是在旗山溪假如有增加出來的水量，我們大概都會把它優先儲存到澄清湖在鑿井部分。
水利局也說，未來全數完成開鑿後，每日可供水9.6萬噸，加上抽取地面水的部分，預計每天可有12.6萬噸的水源挹注澄清湖，全數鑿井作業預計在5月底完工，市府也盼水情直到6月底都還可以維持澄燈。
另外，六龜區中興里台27線13.5K旁溪流(荖濃溪支流)108年8月發生土石流災害，危害農地、房舍及台27線安全，水利局向水土保持局爭取1,800萬元進行上游野溪治理，同時也針對下游部分，配合交通部公路總局第三區養護工程處進行台27線道路拓寬及過路箱涵改善，加大通洪斷面至6公尺*2.5公尺。水利局同步爭取經濟部水利署應急工程1,000萬辦理中小排水改善工程，將拓寬2倍渠道寬度，於今年4月19日開工，預計於今年8月完工。