AZ疫苗可自費接種　近七成民眾憂「沒打沒事、打了出事」

▲行政院長蘇貞昌帶頭施打AZ疫苗。（圖／行政院提供）
▲AZ疫苗開放自費接種，但有近七成民眾擔心沒打沒事，打了出事。（圖／行政院提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-04-26 19:47:20

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於4月22日到4月25日，針對我國開放AZ疫苗自費接種等議題進行民意調查，吸引3020人次參與，有近七成民眾認為AZ疫苗傳出不少副作用案例，擔心自己打了萬一有事該怎麼辦，多數民眾還是會選擇不打，先以戴口罩措施為主，並再觀望一陣子。

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中央流行疫情指揮中心日前宣布，為了降低具出國必要性的民眾於境外感染COVID-19的風險，並確保個人及國內防疫安全，4月21日起初步開放1萬劑AZ疫苗，供有商務、出國工作、留學及就醫等需求的民眾自費施打。

不過根據《NOWnews今日新聞》民調結果顯示，有上述需求的民眾，選擇施打跟不施打的民眾各佔半數，若進一步來看，打了感覺比較安心的人有17.22%，會打但希望等其他品牌疫苗的有27.81%；不打中覺得戴口罩、小心點就好了的佔28.81%，想再觀望一陣子的有26.16%。

而近來包括日本、歐洲、美洲、印度的新冠疫情持續升溫，除AZ疫苗外，嬌生疫苗也有傳出少量血栓案例，就有近七成（68.21%）民眾也會擔心打了疫苗會有副作用，不過有近三成（25.83%）民眾不擔心，認為只要避開可能的敏感族群，副作用或不良反應的比例其實很低。

另外，日本傳出首批接種疫苗的醫護人員確診新冠肺炎，比例僅占0.01%，也就是萬分之一，有六成民眾稱疫苗不是仙丹，這比例已經很低了，但也有超過三成（31.13%）民眾會擔心接種後剛好自己就是確診的那一個。

至於針對指揮中心是否應該全面開放，讓一般民眾也可以自費去接種AZ疫苗，有近7成民眾覺得應該，其中認為因現在施打機率很低，若再不打當初買來的都要過期的民眾佔有34.11%，認為在全面開放前，應該先讓更多公費接種族群先施打的則佔有30.79%，都比認為不應該的民眾還要多，有10.6%民眾覺得比自己更有需要的人還有更多，17.55%民眾則稱因為自已不會去接種。

參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3232人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。

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