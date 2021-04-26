AZ疫苗可自費接種　近七成民眾憂「沒打沒事、打了出事」

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不過根據《NOWnews今日新聞》民調結果顯示，有上述需求的民眾，選擇施打跟不施打的民眾各佔半數，若進一步來看，打了感覺比較安心的人有17.22%，會打但希望等其他品牌疫苗的有27.81%；不打中覺得戴口罩、小心點就好了的佔28.81%，想再觀望一陣子的有26.16%。
而近來包括日本、歐洲、美洲、印度的新冠疫情持續升溫，除AZ疫苗外，嬌生疫苗也有傳出少量血栓案例，就有近七成（68.21%）民眾也會擔心打了疫苗會有副作用，不過有近三成（25.83%）民眾不擔心，認為只要避開可能的敏感族群，副作用或不良反應的比例其實很低。
另外，日本傳出首批接種疫苗的醫護人員確診新冠肺炎，比例僅占0.01%，也就是萬分之一，有六成民眾稱疫苗不是仙丹，這比例已經很低了，但也有超過三成（31.13%）民眾會擔心接種後剛好自己就是確診的那一個。
至於針對指揮中心是否應該全面開放，讓一般民眾也可以自費去接種AZ疫苗，有近7成民眾覺得應該，其中認為因現在施打機率很低，若再不打當初買來的都要過期的民眾佔有34.11%，認為在全面開放前，應該先讓更多公費接種族群先施打的則佔有30.79%，都比認為不應該的民眾還要多，有10.6%民眾覺得比自己更有需要的人還有更多，17.55%民眾則稱因為自已不會去接種。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3232人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。