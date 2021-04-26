今年首批地上權20案創新高　小巨蛋商圈大案受矚目

▲高雄市政府財政局將標租高雄漢神百貨對面商業區設定地上權開發案，未來得標者可依都市計畫等規定，開發為多元的商業、休閒、娛樂使用，願景可期。(圖／記者黃謝美蘭攝，2019.08.19)
▲國產署公告今年首批地上權案，多達20宗，創單批數量新高。(示意圖／NOWnews資料照，）

中央社

2021-04-26 20:39:59

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）國產署公告今年首批地上權案，多達20宗，創單批數量新高，預計6月21日開標，其中包含台北市小巨蛋商圈1宗約233坪素地，鄰近微風南京百貨，區位良好，估計將引起熱烈競標，權利金底價新台幣5.28億元。

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財政部國有財產署副署長李政宗表示，2021年將進行3批地上權案招標，「目標每批數量在20宗以上」，今天公告首批20宗地上權案，包含台北市4宗，台中市、台南市、高雄市各3宗，新竹縣、雲林縣各2宗，以及新北市、南投縣、屏東縣各1宗。

20宗面積合計10.27公頃，權利金底價合計38億4835萬元，存續期間70年，地租年息3.5%，其中2.5%固定、1%將隨地價調整，預計6月21日開標。

首批20案中有多達9宗部分或全部屬於特種基金土地，其中又以營改基金土地最多、達7宗，輔導會安置基金及鐵路局營業基金各有1宗。若以案源新舊來區分，20宗有多達14宗為首次釋出新案，6宗為捲土重來的舊案。

李政宗指出，此次大部分公告案件在釋出前就有業者來詢問，其中台北市松山區標的，鄰近微風南京購物商場、敦化國中、台北小巨蛋，面積約233坪，為營改基金土地，原為舊憲兵司令部東區辦公室，屬敦化南北特定專用區（A區），權利金底價5.28億元，因區位良好「預估絕對會引起熱烈競標」。

新北市林口區標的則近林口國際媒體園區、三井OUTLET，周邊商業機能佳，屬於第五種住宅區，面積約208坪，權利金底價8673.4萬元。

李政宗說明，另1宗高雄市前鎮區標的，位置近205兵工廠基地、高雄捷運獅甲站，周遭未來將有國際AIoT（人工智慧物聯網）產業園區，估將吸引業者搶先進場卡位，權利金底價5.77億元。高雄岡山區標的則鄰近岡山火車站，交通便利，先前周遭已有地上權案標脫，估此次可望也有多組人馬搶標，權利金底價訂為1.03億元。

至於6宗舊案，隨距離前次公告時間長短及期間當地發展變化不同，此次標售底價有升有降，其中台中市西屯區大鵬段、東勢區文昌段兩宗標的，比起2017年及2016年列標，此次權利金底價漲了16%及5%，主要反映台中公共建設日益完善，帶動當地發展有關。

雲林縣虎尾鎮大學段2宗標的，權利金底價則各比2014年、2015年列標時漲了66%及42%，兩宗標的鄰近高鐵雲林站，隨著近年發展，地價上升。（編輯：楊玫寧）1100426

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