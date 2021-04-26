今年首批地上權20案創新高　小巨蛋商圈大案受矚目

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20宗面積合計10.27公頃，權利金底價合計38億4835萬元，存續期間70年，地租年息3.5%，其中2.5%固定、1%將隨地價調整，預計6月21日開標。
首批20案中有多達9宗部分或全部屬於特種基金土地，其中又以營改基金土地最多、達7宗，輔導會安置基金及鐵路局營業基金各有1宗。若以案源新舊來區分，20宗有多達14宗為首次釋出新案，6宗為捲土重來的舊案。
李政宗指出，此次大部分公告案件在釋出前就有業者來詢問，其中台北市松山區標的，鄰近微風南京購物商場、敦化國中、台北小巨蛋，面積約233坪，為營改基金土地，原為舊憲兵司令部東區辦公室，屬敦化南北特定專用區（A區），權利金底價5.28億元，因區位良好「預估絕對會引起熱烈競標」。
新北市林口區標的則近林口國際媒體園區、三井OUTLET，周邊商業機能佳，屬於第五種住宅區，面積約208坪，權利金底價8673.4萬元。
李政宗說明，另1宗高雄市前鎮區標的，位置近205兵工廠基地、高雄捷運獅甲站，周遭未來將有國際AIoT（人工智慧物聯網）產業園區，估將吸引業者搶先進場卡位，權利金底價5.77億元。高雄岡山區標的則鄰近岡山火車站，交通便利，先前周遭已有地上權案標脫，估此次可望也有多組人馬搶標，權利金底價訂為1.03億元。
至於6宗舊案，隨距離前次公告時間長短及期間當地發展變化不同，此次標售底價有升有降，其中台中市西屯區大鵬段、東勢區文昌段兩宗標的，比起2017年及2016年列標，此次權利金底價漲了16%及5%，主要反映台中公共建設日益完善，帶動當地發展有關。
雲林縣虎尾鎮大學段2宗標的，權利金底價則各比2014年、2015年列標時漲了66%及42%，兩宗標的鄰近高鐵雲林站，隨著近年發展，地價上升。（編輯：楊玫寧）1100426