印度疫情失控19萬人病故　外交部：將提供醫療物資援助

新冠肺炎疫情全球持續蔓延，印度醫療與衛生體系薄弱擋不住疫情肆虐，連續4日單日確診人數破30萬人，印度迄今累計近1700萬人感染、超過19萬人病故。在歐美國家伸出援手救援後，外交部今(26)日表示，我國也將提供醫療援助。

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