印度疫情失控19萬人病故 外交部：將提供醫療物資援助
新冠肺炎疫情全球持續蔓延，印度醫療與衛生體系薄弱擋不住疫情肆虐，連續4日單日確診人數破30萬人，印度迄今累計近1700萬人感染、超過19萬人病故。在歐美國家伸出援手救援後，外交部今(26)日表示，我國也將提供醫療援助。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-26 21:04:54｜2021-04-26 21:06:05
外交部發言人歐江安表示，印度是我國的重要理念相近朋友與理重要國際合作夥伴，對於印度近日新冠肺炎疫情急遽升高極為關心。外交部長吳釗燮於近日印度疫情升高之際，即指示政務次長田中光、亞太司長曾瑞利向印度駐台代表戴國瀾(Gourangalal Das)轉達台灣政府與人民的誠摯問候，以及我國即時提供協助的積極意願。戴代表對我國政府與人民展現休戚與共的精神深表感謝，並表示將告知我方印度所需協助的項目。
爲爭取時間，外交部另請駐印度代表處瞭解印度目前抗疫迫切需要的醫療物資(例如氧氣相關設備)，並開始協調國內醫衛機構及相關平台以利整合資源與人脈，加速人道援助的流程。另外，我國駐印度代表處、駐清奈辦事處也同步聯繫印度僑民及台商，關心他們的現況與生活所需，隨時提供必要的協助。
外交部指出，疫情無國界，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。台灣有能力、有意願繼續對國際社會做出貢獻。我國將持續與印度等夥伴國家攜手合作，共同因應疫情挑戰，提供台灣防疫經驗、物資等醫衛協助，以期協助印度早日度過疫情難關。
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