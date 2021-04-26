蔡依林伸手摸胸肌　周興哲樂歪「妳滿意為止」

蔡依林從21日開始，一共5天在台北小巨蛋舉辦「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」，今（26）日迎來最後一天，繼茄子蛋助陣後，最後一場演唱會則是邀來周興哲擔任嘉賓，周興哲穿著中空西裝登台，狂撩蔡依林，蔡依林也伸手摸了一把周興哲的胸肌，雙方更現場邀約合作，周興哲也馬上答應承諾「寫到滿意為止。」
記者吳雨婕/台北報導
2021-04-26 22:07:18｜2021-04-26 23:45:39
蔡依林在演唱歌曲《一個人》時唱到一半，周興哲穿著中空白色西裝，露出健壯胸肌驚喜登場，2人合唱歌曲，一曲合作結束後，蔡依林看著周興哲的中空西裝笑問：「這個要不要打開一下？」周興哲回應：「他們（工作人員）沒給我襯衫。」隨後表示心跳很快，邀請蔡依林摸一下，蔡依林也大方地摸上周興哲左胸。蔡依林也邀約周興哲未來合作，周興哲興奮答應，並表示「我會寫到妳滿意為止。」
唱完《倒帶》，蔡依林開口道：「昨天不知道是不是因為太興奮，幾乎沒什麼睡覺，下午彩排的時候就睡了一下，突然心裡想說「演唱會結束了嗎？」不知道你們小時候不想考試時，覺得小叮噹會把你劫走，喔是多啦A夢啦，他是我的好朋友。」而後她感性表示：「歌迷說很喜歡聽我在台上尬聊，尬聊的意思是什麼？是你們尷尬還是我尷尬，你們尷尬也不甘我的事啊，呵呵呵呵，我不就說那是一種自虐的愛，我覺得你們好像我的朋友一樣，可以跟你們分享昨天發生什麼事情，但時間不多了今天是最後一天，接下來時間一點一滴過去，我還是希望，大家都有點餘力給我。」