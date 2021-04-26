減輕身障家庭負擔　新北啟用全國首處複合型社區照顧

身心障礙朋友在地就養、在地樂活的新天地！新北市政府於林口社會住宅設立全國第一處複合型身心障礙者社區照顧場所，提供日間小作所、照護中心及社區居住家園服務；新北市長侯友宜今（26）日出席啟用儀式，期待為身心障礙者打造安居樂業的生活環境。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-26 21:59:12
新北市政府社會局運用公益彩券盈餘分配基金，爭取在林口世大運選手村C區B棟1至2樓，活化設置了專供身心障礙者使用的1處小作所、2家社區式日照中心，及4家社區居住家園；並委託財團法人育成社會福利基金會辦理，至少可提供63位身心障礙者服務，減輕這些家庭的壓力和負擔，於今日上午正式聯合啟用。
自閉症患者小君（化名）的父親在啟用時分享，他的孩子從小成長時，只知道與別的小孩不同，直到國中才發現原來是得了自閉症，這期間找過許多單位，但都只能獲得一些幫助，直到林口社宅小作所、日照中心和社區家園成立，小君才有了系統性完整的照顧，也有顯著的進步和發展；但他也擔心自己日益年老，非常感謝新北市設立了從小作所到家園住宿的服務。
財團法人育成社會福利基金會董事長陳節如說，育成已成立30多年，服務心智障礙的朋友，從早療到就業甚至到終老；社會局表示，「林口社會住宅小作所」服務對象，為設籍新北市15歲以上至64歲領有身心障礙證明，「日照中心」則服務18歲至64歲，具生活自理及社會適應能力訓練需求者，「社區居住條件同日照中心」提供日常生活活動支持等家庭式住宿服務，培養獨自生活的能力。