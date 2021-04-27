學校就是學校！陳明義要求教育局檢討東湖國小教室配置
新北市林口區在機場捷運及各項公共建設的加持下，人口快速的成長，導致國小的校舍不足；新北市議員陳明義26日在新北市議會的第四、五審業務質詢，質疑新建的東湖國小打造成多元教育大樓是否適當？及文小5何時開闢，要求教育局1個月內檢討。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-27 00:09:19｜2021-04-27 00:17:11
陳明義指出，市府乾坤大挪移，為蓋而蓋，「學校就是學校！」而不是為了打造成多元的校園空間；試問如果將教室設在7樓，學生下課休息的時間，一定不會從7樓跑到樓下的操場玩，其實教室最好設置在1至3樓，因此給教育局長張明文1個月的時間檢討，希望第1期先蓋教室，第2期再來蓋多元的校園空間。
教育局長張明文表示，林口區的文小5何時開闢，會儘快的評估！教育局事後補充說明，新北巿林口區新設校東湖國小（文小15），為7層樓的教學大樓，規畫1至5樓為普通教室，6至7樓為行政及其它的空間。
新北市政府今年1月11日新聞稿，東湖國小的校舍區完工後，為地下1層、地上5、7、4層共3棟的建築，共48間普通教室、20間專科教室；此外，校園內還有地上3層的多功能體健中心、禮堂，及地上4層的公共托育中心、幼兒園、樂齡照顧等多元服務設施，預定111年7月及112年8月分2期逐步完成。