影／澳防長籲重視台海情勢　北京不滿：請恪守一中原則

我是廣告 請繼續往下閱讀
汪文斌重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內部事務，涉及中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預，且造成當前兩岸關係緊張的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁。
汪文斌強調，中國必須統一，也必然統一，中方願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，希望澳洲方面能充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，多做有利於台海和平穩定和中澳關係的事。
中澳關係在新冠疫情於前年底爆發後，逐漸趨於惡化，自從坎培拉當局要求對新冠病毒的源頭進行國際獨立調查後，便遭到北京報復，頻頻對澳洲進口的農畜產品，如牛肉、葡萄酒、大麥等加徵關稅。
澳洲也在近日廢除維多利亞省政府先前與中國簽訂的一帶一路協議，杜登聲稱，包括達爾文港租約在內的數千份涉中協議，因有違背澳洲國家利益的問題，正在接受審查，如果不符合澳洲的國家利益，不排除會採取進一步行動；對此汪文斌也在26日的記者會上回應，中澳經貿投資合作的本質是互利雙贏，希望澳方客觀理性看待中澳合作，停止干擾兩國正常交流合作。