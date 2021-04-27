影／澳防長籲重視台海情勢　北京不滿：請恪守一中原則

澳洲國防部長杜登(Peter Dutton)25日接受外媒專訪時，直言不應低估與中國因台灣爆發衝突的可能，有鑑於中國統一台灣的野心愈來愈明顯、區內各地基地軍事化的活動大增，人們必須務實看待有關行動代表的意涵，而澳洲也會與區域盟友合作，試圖維持和平，並將焦點轉到鄰近區域以防範中國威脅。對此中國外交部26日則回應，台灣問題純屬中國內部事務，警告澳方切勿插手，並向台獨釋放錯誤訊號。

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在中國外交部26日的例行記者會上，有《法新社》的記者針對杜登的言論，向中國外交部發言人汪文斌，詢問中方評論；汪文斌回應稱，有注意到有關報導，而恪守一個中國原則，是中澳關係的應有之義。

汪文斌重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內部事務，涉及中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預，且造成當前兩岸關係緊張的根源，是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁。

汪文斌強調，中國必須統一，也必然統一，中方願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，希望澳洲方面能充分認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則，切實謹言慎行，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，多做有利於台海和平穩定和中澳關係的事。