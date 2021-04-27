黑色衣服沾到漂白水怎辦？網曝「最佳解方」：還算好處理

漂白水可藉由氧化還原反應將有色分子反應成無色分子，能把衣服上的髒污去除或變淡，達到漂白作用。不過，近日就有一名女網友透露，自己不慎將黑色外套沾到漂白水，結果某一部分直接變成潑漆感的顏色，讓她相當懊惱，便請益網友「有什麼方法可將其恢復？」對此，許多內行紛紛曝光「最佳解方」，認為黑色衣服還算好處理。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出一張照片並詢問大家「如果黑色衣物沾到漂白水變檳榔汁顏色的話如何把它恢復？」她透露，照片中這件黑色外套她穿不到5次...覺得不知所措，希望能有辦法挽救一波。

▲有女網友提問「黑色衣物沾到漂白水變檳榔汁顏色的話如何把它恢復？」對此，許多內行紛紛曝光「最佳解方」，認為黑色衣服還算好處理。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題曝光，許多過來人紛紛解答，直指「塗黑，或是弄染劑染黑，我感覺黑色還算好處理，淺色就GG」、「拿奇異筆塗一塗」、「上次我也是漂衣服時噴到褲子...而且新的，好幾處...當下只能拿麥克筆塗黑」、「黑色奇異筆塗一塗，或者是墨汁也是不好洗掉的」、「只能有...奇異筆...一條路了！」「奇異筆是你最好的選擇」、「用黑色麥可筆的墨水去染色，至少看起來不會那麼明顯」。

另還有網友建議「買一塊布料補丁貼上蓋住就好了」、「布料染劑試試」、「買黑色染料（美術社之類的有），10-20一小包，自己再染過」、「只能多潑一點，變成個性特色，潑漆感」。此外，也有人認為「再買一件新的比較快」。（編輯：許苡晴）