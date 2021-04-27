婚後是惡夢的開始！婆婆竟規定「起床時間」　她心力交瘁

其實婚後若與公婆同住，女生除了得適應男方家庭外，還可能會因生活習慣不同，導致與公婆間產生摩擦。而近日就有一名26歲新手人妻透露，在還沒結婚前，婆婆對她很好，除了會幫她帶便當、洗衣服、煮飯給她吃，也不會住海邊管東管西，但和老公登記結婚後卻是惡夢的開始...不僅去哪都要報備，還被規定起床時間，且家務事幾乎都是她一手包辦，跟婚前光景完全不一樣，這讓她相當無奈又心力交瘁，目前仍試圖進行溝通。





我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」中表示，在還沒結婚前，婆婆就希望她跟老公趕快去登記結婚，說她很喜歡原PO，殊不知登記之後就是惡夢的開始，「登記後開始管我們出門時間、回家車的班次、去什麼聚會、規定起床時間，在家也要很上進的工作，平日工作很忙假日想睡飽不行，不讓我們出門，在家還一直要幫忙做家事，說我跟老公的出門的話跟小叔婆婆變成兩家人（本來就是兩家人啊...）。」





原PO透露，一開始她跟老公認為，自己是家庭的一份子就照做，但是婆婆要求卻越來越多，「從跟她報備要吃晚餐到要求我們平日晚上要回家吃飯，因為老公家很遠，我們工作回到家到家都8、9點，婆婆完全不在乎，還說『在外面吃花錢不健康』，而老公每月都有穩定給一萬五的家用還說不夠...老公才23歲」。不僅如此，假日時間，婆婆還會指使她要煮飯給全家人吃，小叔完全沒在幫忙家務，都不用做事。





▲一名26歲人妻透露，婆婆對她的態度婚前、婚後差很大！和老公登記後根本是「惡夢的開始」，不僅去哪都要報備，還被規定起床時間，且家務事幾乎都是她一手包辦。（圖／翻攝自臉書「靠北婆婆2.0」）

因為實在沒辦法好好睡，原PO便請老公去跟婆婆溝通，「可不可以不要插手這麼多，也順便談住在家的費用可不可以分工合作，因為我們想先還房屋的貸款，再貼菜錢給婆婆煮飯。」結果婆婆聽後就把家裡所有費用列出來大吵架，「當初不聽勸買的家電欠錢跟房貸還有煮飯全都要我們承擔，說『我很辛苦，怎麼可以跟媽媽計較！』沒給錢的白目小叔也一起嗆說要我跟老公搬出去住體驗看看，還要狂做家事的我貼錢給家用...。」





而原PO因為不想吵架就先回娘家了，怕繼續留著老公為難，便讓老公跟他家人獨自溝通，沒想到婆婆竟認為，原PO回家住沒有跟她說是不尊重她，這讓她相當無奈，不禁嘆道「唉！還有很多還沒細說呢...現在還在談。」





此文曝光，網友隨即議論紛紛「順小叔說的話搬出去自己住，家留給婆婆和小叔自己處理」、「趕快趁機搬出去，不管怎麼樣搬出去的愉快一定比現在多很多」、「如果老公還是被婆婆繼續綁架，你也沒好日子過，趁早簽字離婚，重獲自由」、「都成家了，就自己住吧！不住在一起，有距離衝突就少了」、「小叔問題也很大」、「婚前一個樣婚後一個樣，沒有結婚不知道誰是鬼。」（編輯：許苡晴）



