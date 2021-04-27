西半部高溫30度　專家曝「鋒面接近」時間點

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彭啟明說，這波還不到很顯著的旺盛對流會到致災降雨的水準，但預估雨量會比週日略多一些，可以期待這波的雨勢。大致上這波的降雨可能以中部以北為主，南部可能有配合發展的對流降雨，評估山區在周三周四這兩天累積最大降雨，有機會到50-80毫米，平地最多也有20-40毫米，約比周日多上一倍，這已經是非常難得。





週四（29日）晚到週五（30日）清晨鋒面通過後，週五台灣的天氣將顯著回溫轉晴，預期會有幾天像是夏季的天氣類型，非常穩定的天氣，山區偶有午後熱對流，將會持續到下周一。





民眾關心五月中下旬的梅雨鋒面何時報到？彭啟明認為，目前在趨勢上已經有看到西南季風在醞釀發展的趨勢，但這仍要看整體大環境，是否在東亞有合適的滯留鋒面發展環境，縱使如果發展，也還要看鋒面位置是否在台灣上空還是略偏北，持續時間與降雨量，目前最新的預測顯示鋒面位置仍略偏北的機會較高，似乎不是很顯著的停留在台灣上空，當然這還有一定程度的變動空間，但也請民眾務必要節約用水，做好最壞的風險控管情境準備。



