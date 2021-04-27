名家論壇》單厚之／國務機要費除罪　蔡英文重蹈覆轍

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民進黨為何急於在此時替阿扁除罪，外界有各種不同的揣測。其中一個考量是，如果能趕在本會期過關，則距離明年底的選舉還有很長一段時間，以民進黨目前的高民調，或許不至於對選情造成太大的影響。如果這個會期過不了關，等到今年底就比較難處理這個案子。
對於國務機要費除罪化，民進黨立委的典型的說法，就是如柯建銘所說，指當初特別費修法時6500人全部除罪化，但因為國民黨不放過阿扁，所以才把國務機要費留到今天；而現在的修法則是補正當初獨漏的部分。對於國民黨質疑當初吳淑珍的發票，柯建銘則以馬英九的特別費也湊發票來回應。
民進黨的說法看似有理，其實特別費與國務機要費有相當大的不同。當時首長特別費的規定，就是一半檢據報銷、另一半則無需檢據，馬英九出問題的是檢據的那一半，湊了不實的發票，最終馬英九在2008年三審無罪定讞，負責報帳的余文則是有期徒刑一年定讞。
而馬英九定讞之後，仍有多名中央、地方政府首長、副首長仍在訴訟中，立法院才在2011年5月3日通過增訂《會計法》99條之1，讓這些首長除罪化。所以馬英九雖然因特別費被起訴，但《會計法》除罪化的對象，並不包含馬英九。
民進黨口中的6500人除罪，也不是2011年的修法，而是2013年5月31日的《會計法》99條之1烏龍修正案。當時在朝野立委的共謀下，立法院在會期的最後一天，聯手通過《會計法》99條之1修正案，把除罪的範圍擴及民意代表、大專院校職員、研究人員，其中包括當時無黨籍立委顏清標在台中縣議長任內的公款喝花酒案，所以被稱為是「顏清標條款」。
但由於立法院議事人員謄打錯誤，在三讀文字中漏掉了「教」，導致大學教員無法被納入除罪，引發外界強烈的批評。台聯立院黨團總召林世嘉為此請辭總召；時任民進黨主席蘇貞昌也為此向全國人民道歉；隔天，馬英九總統也向全國道歉，要求行政院提出覆議，立法院臨時會以110票對0票推翻原議。顏清標後來也入獄服刑1年3個月。
民進黨團一直試圖把國務機要費等同於特別費，但當初國務機要費一年的預算約為5000萬，與首長特別費一年僅3、400萬的規模有很大的差異。從特偵組的起訴書也可以看出，國務機要費必須要檢附原始憑證，總統辦公室要每月把使用數額送到總統府會計處，每年並應詳實提出年度內部審核報告，與特別費僅需提出領據即完成核銷並不相同。
很清楚的是，雖然民進黨一再拿馬英九比阿扁，但馬英九並非所謂「歷史共業」的一部份。不管你接不接受余文案的判決，至少法院認定馬英九是無罪的。《會計法》第99條之1當初除罪的那些人，不管是首長、村里長、學者、研究人員，都有多人涉及相同情況，並無專門為一人修法的情況，而國務機要費是不折不扣的替阿扁一人修法。
民進黨人今天要說獨漏阿扁之前，可曾想想當初入獄服刑的顏清標？如果顏清標要去關，陳水扁可以除罪，這是遲來的正義還是不義？
當初政院提出《會計法》覆議時，蔡英文曾說，朝野在處理會計法修法時，某種程度上都過於輕忽民意，還好民進黨先即時調整，並認為此事馬英九必需要負最大的責任，也希望執政黨能得到教訓，今後在處理重大議題時，應該要把民意當成最優先的考量。
如今的蔡英文，真的覺得民意站在陳水扁跟民進黨這一邊？還是如今的民進黨跟當初一樣輕忽民意，準備重蹈馬英九當年的覆轍？
●作者：單厚之／資深媒體人
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