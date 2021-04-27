iOS 14.5新增4大功能　戴口罩也可解鎖iPhone

（中央社記者吳家豪台北27日電）蘋果公司（Apple）今天正式釋出iOS 14.5作業系統更新，4大新功能包括在戴口罩時以Apple Watch解鎖iPhone、更多元的Siri聲音、新的隱私控制、伴侶表情符號提供更多膚色選擇等內容。





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首先，透過iOS 14.5，用戶可以在戴口罩而無法使用Face ID臉部辨識時，透過Apple Watch解鎖iPhone。當Apple Watch戴在手腕上、呈現解鎖狀態，並距離iPhone很近時，使用者只要用視線掃過他們的iPhone，就會從Apple Watch收到震動回饋，表示他們的iPhone已經解鎖。這項新功能適用於iPhone X和以上機型，以及Apple Watch Series 3和以上錶款。





其次，在 iOS 14.5中，語音助理Siri不再有預設聲音，而是讓使用者在初次設定裝置時主動挑選和他們說話的聲音，且英語使用者也有更多元的聲音選項。Siri現在也能支援FaceTime群組視訊、透過AirPods或適用的Beats頭戴式耳機通知來電。





第三，在隱私權控制方面，iOS 14.5「App追蹤透明度」功能要求App必須取得使用者的同意，才能在跨App或從由其他公司擁有的網站追蹤使用者資料，來用於廣告或與資料仲介分享。App可以提示使用者授權許可，使用者也可以在「設定」裡查看哪些App要求追蹤許可，並可隨時變更選擇。





第四，iOS 14.5針對伴侶接吻和伴侶愛心的表情符號提供更多不同的膚色選擇，新加入的表情符號包括嘆氣、暈頭轉向、躲在雲後、火燒心、綁著繃帶的心，還有蓄鬚女子。





此外，美國和中國的「地圖」使用者，在iOS 14.5 可以透過iPhone或CarPlay上的Siri，回報路徑中的事故、危險或測速事件。在導航時，使用者可以告訴Siri 「前方有車禍」、「有東西在路上」，或回報顯示在地圖上的事故已排除。





iOS 14.5其他功能包括重新設計Apple Podcasts節目頁面；讓使用者能透過「尋找」App及AirTag藍牙追蹤器找到重要物品；「提醒事項」新增按照標題、重要性、到期日期和建立日期排序；改善5G功能，讓iPhone 12系列機型實現5G雙卡雙待；「輔助使用」的「語音控制」新增對澳洲與加拿大的英語支援，以及對墨西哥、西班牙和美國的西班牙語支援。（編輯：趙蔚蘭）1100427



