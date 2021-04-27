罷免州長紐松連署達標　加州擬今秋投票

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加州尚未正式批准罷免案或訂下選舉日期。根據加州法律，官員必須在本月29日前提供有效簽名的最終統計總數。選民之後還有30天時間可以改變心意，撤回同意。
截至今天，加州州務卿辦公室表示，罷免紐松的請願書支持者，已經呈交了160萬個有效簽名，要求舉行罷免選舉。
加州的罷免選舉由兩個問題組成，一是現任州長是否應下台；二是，若現任州長應去職，應由誰取代。若多數選民同意罷免現任州長，則由得到最多票的候選人做完剩餘任期。
紐松曾任加州副州長與舊金山市長，他在2018年以近62%的得票率當選州長，並考慮於2022年競選連任。
針對紐松的罷免行動始於2020年2月，是由反對紐松自由主義政治理念的「加州愛國者聯盟」（California Patriot Coalition）發起。
在加州民眾對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫、學校關閉與公共衛生規範改變感到失望之際，罷免紐松的行動獲得愈來愈多人響應。
不過，法新社提到，各界認為紐松不太可能會遭罷免，因為過去20年，加州都更傾向支持民主黨人。
針對紐松的罷免選舉，將是繼2003年以來在加州舉行的第2次，也是美國史上第4次。那一年，選民投票要原州長戴維斯（Gray Davis）下台，並讓好萊塢男星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）繼任。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1100427