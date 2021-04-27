柔道男童昏迷後好轉！唐綺陽動怒譙3分鐘 曝悲劇導火線
台中一名7歲黃姓男童被家長送到柔道館上課，遭67歲何姓教練及就讀小四的學長輪流重摔27次，導致頭部受創重度昏迷，手術後仍被宣告腦死，所幸傳出病情有好轉跡象。星座專家唐綺陽昨（26日）在例行直播沉痛又憤慨地談及此事，點出男童受害的背後原因，「到底是什麼樣的思想不相信別人的示弱？」
娛樂中心／綜合報導
2021-04-27 09:48:57｜2021-04-27 11:40:40
唐綺陽表示，這則新聞任誰看了都受不了，「小孩已經夠小了你還給我隨便摔！原因是什麼？是一種很老舊的思想！」指出柔道被某些人定義為「展現男子氣概的地方，所以不可以示弱」，否則就會被認為是假裝要偷懶，「你越說不行我越要懲罰你，我不知道以前當兵有多少人是這樣枉死的？」
「到底是什麼樣的思想不相信別人的示弱，我們常說不要逞強，結果示弱反而得到更多懲罰，這是哪一門子的男子氣概？」唐綺陽越說語氣越激動，「這種僵化、老舊的思想早就過時了，戰鬥力是這樣來的嗎？都不用腦子、智慧？連一個7歲小孩說我不行了，你都不相信，你的心到底是硬到什麼程度？」
唐綺陽直言這叫「莫名其妙的霸道」，只要來到道館就要聽命行事，就算被整也無力反抗，「是否這些被漠視在角落的事都要被尊重呢？」她感嘆，該悲劇會在台灣社會引發震盪，是因為社會已經進步到無法接受這種事，「如果柔道體系是這樣子，我可不想送我小孩過去，這是柔道協會要的嗎？真的引發我們很深沉的恐懼。」（編輯：楊穎軒）