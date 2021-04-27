柔道男童昏迷後好轉！唐綺陽動怒譙3分鐘　曝悲劇導火線

台中一名7歲黃姓男童被家長送到柔道館上課，遭67歲何姓教練及就讀小四的學長輪流重摔27次，導致頭部受創重度昏迷，手術後仍被宣告腦死，所幸傳出病情有好轉跡象。

昨（26日）在例行

直播

沉痛又憤慨地談及此事，點出男童受害的背後原因，

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▲台中市長盧秀燕探視柔道受傷男童，伏身耳畔輕聲鼓勵「加油」，26日傳出男童臉消腫，腦壓也下降，情況漸漸好轉的好消息。（圖／市府提供）

× ▲台中市長盧秀燕探視柔道受傷男童，伏身耳畔輕聲鼓勵「加油」，26日傳出男童臉消腫，腦壓也下降，情況漸漸好轉的好消息。（圖／市府提供）

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▲唐綺陽語重心長，直指是僵化的思想害了男童，直播過程情緒明顯激動。（圖／唐綺陽臉書）