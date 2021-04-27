蔡依林自揭「耍大牌」行徑　臭臉狂催快一點

蔡依林的「Ugly Beauty 世界巡迴演唱會」台北加演場於昨（26）日完美落幕，她也在演唱會結束後進行慶功訪問，除了談及心情外，她也分享日前推出《Stars Align》MV的拍攝過程，自爆臭臉，質問導演「現在幾點」，甚至出言催對方「快一點」。

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近日蔡依林推出了歌曲《Stars Align》MV，談及拍攝過程，蔡依林透露她一直叫導演快一點，「上次拍《怪美的》MV連拍3天，拍到早上5點。」所以這次希望能減少拍攝時間，因此她對導演要求11點就要睡覺，可是在拍攝當天卻依舊拖過時間，讓她氣沖沖地問導演「現在幾點」，她笑虧：「我臉很臭的說，導演是唯一、獨家享受到我臭臉的人。」但她解釋，是因為與導演非常熟悉，所以才會有這樣親近的反應。

▲蔡依林（中）分享拍攝《Stars Align》MV時的趣事。（圖／索尼提供）

蔡依林也提到，自己不適合拍戲，因為熬不過時間太長，外加擺了臭臉就會被人家說耍大牌。由於訪問時間恰逢晚上11點，已經過了蔡依林的睡覺時間，訪問期間她臉上笑意不斷，也完全不見不耐煩，被問到怎麼沒有擺臭臉？心情極好的蔡依林馬上對媒體開玩笑道：「那是給你們面子。」引起笑料。

在演唱會上，只要是在歌曲《玫瑰少年》前，蔡依林都會與粉絲分享心情語錄，被問到這些靈感從何而來，她笑說有時候是當天，有時候是睡醒時突然想到，而這些暖心話語被鐵粉們封為「心靈雞湯」，對此蔡依林表示：「我不覺得是心靈雞湯，那只是把我自己的故事很大膽的講出來，因為以前不會講這些東西。」