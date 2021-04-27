NBA／只開心1天！比爾轟45分白搭　馬刺終結巫師8連勝

▲巫師主控 Bradley Beal（圖／美聯社／達志影像）
▲巫師主控 Bradley Beal轟下全場最高45分，無奈最後失手，終場以143:146不敵馬刺，終止8連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-04-27 10:28:56

巫師昨天還在慶祝睽違20年的再次8連勝，今(27)日面對馬刺打到一度延長才分出勝負，儘管主控Bradley Beal(比爾)轟下45分，「威少」Russell Westbrook也挹注22分「大三元」，但兩人最後出手都無緣扳平比數，終場以143:146落敗。

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此役戰局相當膠著，第四節最後一分鐘雙方仍是平手，DeMar DeRozan急停跳投，馬刺先拿到2分領先，很快的巫師做出反擊，Beal突破上籃追平比數，以133:133進入延長賽。

一度延長賽，靠著Beal補籃得手，巫師一度取得領先，但DeRozan助攻Keldon Johnson突破上籃，將領先要回，接著巫師突失準心，即便最後使出犯規戰術搶時間也沒用，Westbrook和Beal接連出手都落空，只能將勝利拱手讓人。

Beal出賽42分鐘，高效拿下45分，生涯單場第28次砍下至少40分，追平「零號探員」Gilbert Arenas並列隊史第1，Westbrook貢獻22分13籃板14助攻，本季第29次「大三元」。

馬刺以DeRozan的37分10助攻為最佳，Dejounte Murray挹注25分17籃板3抄截，籃板創新高，也是自2012年隊史傳奇Tim Duncan後，首位能拿到25+15+3的球員。

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