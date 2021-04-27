蔡英文、蘇貞昌民調滿意度破五成　游盈隆：美國仙丹有效

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游盈隆分析，上個月歷經太魯閣號、空軍F5E事件，把蔡英文聲望拉下來，卻只讓蔡英文的聲望跟上個月比起來只稍微下滑4個百分點。他認為是美國新總統拜登特使團來台，讓蔡英文聲望往上拉，他認為，蔡政府與民進黨就是「吃美國仙丹」，才讓民調仍有亮眼表現。
蘇貞昌滿意度部分，國內輿論興起批評蘇貞昌的風潮，根據調查結果，20歲以上民眾有54%肯定蘇貞昌施政表現，36%不認同，和3個月前滿意度相比，滿意蘇貞昌整體施政表現的人還增加 1.3％，不滿意度下降 6％，一來一往，滿意蘇貞昌施政表現的人比不滿意的人多 18%。由此可見，經歷過去不平靜的一個月，蘇貞昌個人整體民意支持度卻比3個月前略有好轉。
從政黨傾向看，民進黨支持者中，高達89%滿意蘇貞昌上任2年多的整體施政表現，7%不滿意；國民黨支持者中，17%滿意，75%不滿意；年齡層方面，除了在 45至54 歲公民中僅獲45%肯定外，其他各年齡層都獲得超過一半滿意度肯定。
政黨支持度上，民進黨與國民黨支持度和3月都有提升，分別為3%、1.6%，但小黨支持度則是下降，民眾黨與3月比較下降4.2%、時代力量、台灣基進都下降1.4％與2.1％。而沒支持特定政黨的中立選民為28.7%，相較於3月調查上升2.2％。
游盈隆表示，總統跟院長滿意度是高度正相關，表示兩者密切，總統聲望高，院長滿意度也會高，兩者互為因果。所以從這角度來說，就不意外蘇貞昌滿意度高。因為拜登特使團，拉高蔡英文超過3個百分點，蘇貞昌、民進黨也一起吃了美國仙丹，才有這種結果。
本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2021年4月19日至21日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1021人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。