蔡英文、蘇貞昌民調滿意度破五成　游盈隆：美國仙丹有效

台灣民意基金會今公布4月份最新民調，蔡英文蘇貞昌施政滿意度破破五成（圖/記者胡宥心攝影，2021.4.27)
▲台灣民意基金會今（27）日公布4月份最新民調，蔡英文蘇貞昌施政滿意度破五成。（圖／記者胡宥心攝，2021.04.27)

記者胡宥心／台北報導

2021-04-27 10:48:17｜2021-04-27 11:47:23

台灣民意基金會今（27）日發布4月份民調，蔡英文總統聲望調查方面，20歲以上的成年人中有54%認同蔡英文國政、30%不認同，民調顯示，蔡英文第二任任期已經上任一年，聲望居高不下，領導方式獲肯定；至於行政院長蘇貞昌施政表現，在20歲以上民眾，有54%肯定蘇貞昌施政表現、36%不認同，他的施政表現獲得半數成年人肯定；對於政黨支持度，在20歲以上民眾中，33%支持民進黨、20％支持國民黨、民眾黨8.6%、時代力量4.4%、2.6％台灣基進 ，有29%維持中立。

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為何經歷重大事故、公投提不提對案等事情，蔡英文總統聲望居高不下？台灣民意基金會董事長游盈隆說，去年年初開始，台灣疫情防治得很好，台灣確診跟死亡人數相較於世界其他國家異常地低，躋身全世界最安全國家，人民肯定國家效能，也累積了人們對政府雄厚的善意。但個別政策表現，人們對政府重大政策是不滿的，甚至站在對立面。

游盈隆分析，上個月歷經太魯閣號、空軍F5E事件，把蔡英文聲望拉下來，卻只讓蔡英文的聲望跟上個月比起來只稍微下滑4個百分點。他認為是美國新總統拜登特使團來台，讓蔡英文聲望往上拉，他認為，蔡政府與民進黨就是「吃美國仙丹」，才讓民調仍有亮眼表現。

▲蔡英文的聲勢在3月因為中國拒絕台灣鳳梨飆漲，4月略為下降，但幅度不大，學者認為主要是吃了美國仙丹（圖/台灣民意基金會提供）
▲蔡英文的聲勢在3月因為中國拒絕台灣鳳梨飆漲，4月略為下降，但幅度不大，學者認為主要是「吃了美國仙丹」。（圖／台灣民意基金會提供）
蘇貞昌滿意度部分，國內輿論興起批評蘇貞昌的風潮，根據調查結果，20歲以上民眾有54%肯定蘇貞昌施政表現，36%不認同，和3個月前滿意度相比，滿意蘇貞昌整體施政表現的人還增加 1.3％，不滿意度下降 6％，一來一往，滿意蘇貞昌施政表現的人比不滿意的人多 18%。由此可見，經歷過去不平靜的一個月，蘇貞昌個人整體民意支持度卻比3個月前略有好轉。

從政黨傾向看，民進黨支持者中，高達89%滿意蘇貞昌上任2年多的整體施政表現，7%不滿意；國民黨支持者中，17%滿意，75%不滿意；年齡層方面，除了在 45至54 歲公民中僅獲45%肯定外，其他各年齡層都獲得超過一半滿意度肯定。

▲蘇貞昌施政滿意度從去年開始都一直維持高達五成（圖/台灣民意基金會提供）
▲蘇貞昌施政滿意度從去年開始都一直維持高達五成。（圖／台灣民意基金會提供）
政黨支持度上，民進黨與國民黨支持度和3月都有提升，分別為3%、1.6%，但小黨支持度則是下降，民眾黨與3月比較下降4.2%、時代力量、台灣基進都下降1.4％與2.1％。而沒支持特定政黨的中立選民為28.7%，相較於3月調查上升2.2％。

游盈隆表示，總統跟院長滿意度是高度正相關，表示兩者密切，總統聲望高，院長滿意度也會高，兩者互為因果。所以從這角度來說，就不意外蘇貞昌滿意度高。因為拜登特使團，拉高蔡英文超過3個百分點，蘇貞昌、民進黨也一起吃了美國仙丹，才有這種結果。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2021年4月19日至21日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1021人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.07個百分點。

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