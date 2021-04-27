轟謝長廷硬拗、媚日　藍：蔡總統「養老鼠咬布袋」應負責

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國民黨指出，謝長廷扯台灣核電廠為日本排放福島核災廢水辯解的說辭，已經造成台灣民意的高度反彈與不滿，蔡政府都聽不見嗎？
國民黨並指出，謝長廷連發兩篇臉書文提出所謂的證據，但遭原能會再度打臉，「日本排放的是核災區廢水，性質、來源都與國內核電廠排放有所不同」。請問謝長廷是看不懂主管機關原能會的說明嗎？原能會早在4月15日已詳細說明：「日方目前所規劃採行之氚廢液排放方案，係屬於發生嚴重核子意外事故後的善後處理措施，其廢液排放程序與監測系統，與正常核能電廠運轉的完整性、嚴謹性、安全性及多年累積的安全運作經驗相較，需更加謹慎地予以考量。」
國民黨批，謝長廷的心態就是不斷硬拗台灣核電廠也排廢水，所以沒資格質疑日方嗎？請問謝長廷，污名化台灣核電廠多年來安全運作的排放作業，就能為日方嚴重核子意外事故的「未定」排放方案來釋疑嗎？
國民黨強調，謝長廷花費精力為日本的做法辯解、硬拗，即便原能會已經說明兩者不同，謝長廷仍不死心，偷改臉書文、提舊資料，為了幫日方賣命不惜與民進黨政府的原能會唱反調。即使被原能會兩篇的澄清文打臉，也無法讓謝長廷改其志，標準的「養老鼠咬布袋」。「請問蔡英文總統、蘇貞昌院長，如此『將日本利益擺第一、視台灣安全如無物』的駐日代表，你們忍受得下去嗎？」