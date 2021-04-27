NBA／CP3連拿7分鎖定勝局　太陽勝率破7成近年最佳

▲Chris Paul。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽靠著老牌後衛Chris Paul(保羅)在比賽最後1分半鐘連拿7分鎖定勝局，終場以118:110終結尼克9連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-04-27 11:06:03

聯盟前段班勁旅對決，太陽靠著老牌後衛Chris Paul(保羅)在比賽最後1分半鐘連拿7分鎖定勝局，終場以118:110終結尼克9連勝，太陽近期10場比賽贏了6場，本季目前勝率70.5%是隊史自2007年以來最高的。

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太陽首節打完落後7分，直到第三節結束追平比數，決勝節重新開始，雙方你來我往，最後2分鐘，尼克追到只差4分，這時Paul跳出來接管比賽，連續2個跳投拉開比分，最後用三分球鎖定勝利。

Paul今天出賽34分鐘，貢獻20分6籃板5助攻2阻攻，得分雖不是最多但都在關鍵時刻出手，且命中率皆破5成，當家球星Devin Booker攻下最高33分，Mikal Bridges也有21分。

上季復賽後，太陽8戰全勝，本季找來Paul更加如虎添翼，此役過後取得43勝18負，勝率突破7成，2年前太陽單季只拿到19勝63負，本季脫胎換骨，70.5%的勝率是隊史自2007年以來最高的。

而尼克本季也打出驚奇，雖沒有大咖球星但靠著團隊戰力，此役前拉出9連勝，站上東區第4，今天表現最佳的是替補登場的Derrick Rose，繳出團隊最高22分6助攻。

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