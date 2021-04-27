變相加班！92%勞工下班手機辦公　月增12.5小時成窮忙族

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根據yes123求職網進行的「職場爆肝壓力與勞動節願望」調查，有高達92.2%的上班族，曾經在下班後或放假時，繼續「透過手機處理公務」，因此平均透過手機，每個月大概多花12.5小時處理公務，等於「變相加班」；更糟糕的是，若將月收入，除以「自認」每月實際投入工作的總時數，換算平均「時薪」約為166.7元。
不少上班族自認工作報酬率有低於基本工資時薪160元，共佔57.5%，代表這群人正處於「窮忙窘境」。若以全體受僱就業者的914.4萬人推算，這些潛在的「窮忙族」，恐怕將上看526萬人。
針對調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌稱窮忙又「變相」無酬加班的導火線，主要來自網路時代下的產物，因為智慧型手機整合通訊軟體、社群、電郵系統，讓上司們能夠隨時與員工聯絡，詢問、關切工作進度，甚至要求員工們處理公務，結果導致惡性循環的「24小時責任制」。
另外，調查也發現，工作壓力的主要來源依序為「工作量太大，又很難減少」(40.1%)、「工作時間太長，又很難縮短」(37.7%)、「自認工作表現差」(25.4%)，以及「擔心被裁員或減薪」(22.7%)、「因工作表現，常被直屬上司責難」(20.5%)。
而上班族的工作壓力「最常爆發」的時間點多是在「禮拜五下午」(20.3%)、「禮拜四晚上」(18.8%)、「禮拜五上午」(17.4%)、「禮拜四下午」(16.1%)以及「禮拜一上午」(15.4%)。