地震來襲！找半天發現貓咪早躲好　網笑：老師說話有在聽

地震來襲卻找不到貓，原來牠早就躲好了！（圖／網友Ivy Chen授權提供）
▲地震來襲卻找不到貓，原來牠早就躲好了！（圖／網友Ivy Chen授權提供）

文/寵毛網

2021-04-27 22:00:00

因台灣位處歐亞板塊和菲律賓海板塊的邊界，學校從小便會教面對地震時該做的SOP，第一時間找尋堅固家具避難，是刻在每個台灣人血液中的觀念。今年4月18時全台各地發生兩次有感地震，家有4貓的網友Ivy Chen趕緊抱貓避難，卻有兩隻貓怎麼找都找不到，最後竟發現牠早就躲好好，選位的觀念還「非常正確」！？ 

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▲今天的主角：Poka！（圖／網友Ivy
▲今天的主角：Poka！（圖／網友Ivy Chen授權提供）
Poka今年兩歲，幼貓時期長得瘦弱、不好看，和同胎四兄妹從前任不當飼養的飼主手中被救出，其中兩隻被好心人領養，而Poka則和姐姐留下，與Ivy Chen的兩隻貓咪一起成為家人。Poka個性溫和，跟家裡的兄弟姊妹們相處融洽，但對人類比較「閉俗」，會遠遠待在角落，用呆萌無辜的眼睛細細觀察，待牠確認是好人，Poka就會把對方當成自家人親近，是隻有認真生活、細心觀察的貓咪！

▲呆呆地又在看什麼呢？（圖／網友Ivy
▲呆呆地又在看什麼呢？（圖／網友Ivy Chen授權提供）
日前台灣發生有感地震，晃動當下Ivy Chen即想抱走貓避難，可只找到兩隻， Poka和姐姐不見了！待停止後才見到姐姐跑了出來，順著牠跑出的方向，發現Poka也在那裡，原來地震當下牠們竟第一時間衝到沙發底下，觀念確實非常正確啊！

▲Poka：怎麼了？地震不就是要找堅固的地方躲嗎？（圖／網友Ivy
▲Poka：怎麼了？地震不就是要找堅固的地方躲嗎？（圖／網友Ivy Chen授權提供）
▲Poka：旁邊還有空位，要不要一起來？（圖／網友Ivy
▲Poka：旁邊還有空位，要不要一起來？（圖／網友Ivy Chen授權提供）
防震SOP如此精確實行的貓貓讓奴才大爆笑了一番，隨後把故事分享上貓咪社團，大家也紛紛大讚Poka：「老師有教，地震來了要躲在桌椅下比較安全！XD」、「老師說話牠有在聽～」、「本喵躲好了！」、「這反應能力我給一百分！」。（編輯：李惠婷）

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