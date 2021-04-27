謝長廷搭專機回台備詢？外交部：外交泡泡不適用公務員

日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入太平洋，我國駐日代表謝長廷稱「台灣三座核能電廠的廢水也是排放入海」，引發國內輿論譁然。國民黨立院黨團要求謝長廷29日赴立院外交及國防委員會進行報告與備詢，且不接受視訊備詢，要求謝長廷循「外交泡泡」方式返台。對此，外交部今（27）日表示，外交泡泡僅適用於外國重要訪賓，不適用於本國公務員。

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