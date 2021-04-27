謝長廷搭專機回台備詢？外交部：外交泡泡不適用公務員
日本2年後擬將福島核廢水稀釋排入太平洋，我國駐日代表謝長廷稱「台灣三座核能電廠的廢水也是排放入海」，引發國內輿論譁然。國民黨立院黨團要求謝長廷29日赴立院外交及國防委員會進行報告與備詢，且不接受視訊備詢，要求謝長廷循「外交泡泡」方式返台。對此，外交部今（27）日表示，外交泡泡僅適用於外國重要訪賓，不適用於本國公務員。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-27 12:23:14｜2021-04-27 12:35:37
外交部今日例行記者會上，發言人歐江安答覆國民黨立院黨團要求表示，疫情期間，我國政府機關任職人員都必須配合中央流行疫情指揮中心相關的防疫規範，所有政府官員不論是公務出國或返台，都不能免除相關隔離與防疫措施，落實指揮中心的居家隔離措施無一例外。
歐江安指出，「外交泡泡」這一概念是疫情期間政府對政府外交關係的管道，適用對象是外國重要訪賓，並不適用本國公務員，「外交泡泡」是給予外國高階政府官員訪問我國的用途。事實上，外國重要政府高階官員訪台都是長期、先前與相關政府單位籌備多時，經多方跨部會、跨國長期與密切的協調，並不是短期內可以達成，並搭配多次採檢才能進入我國的國境。
針對駐外人員返台備詢一事，外交部指出，立院委員會若做成相關決議與發出開會通知，會在符合相關防疫規定、不影響重要公務前提下，配合立院決議辦理。