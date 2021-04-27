面對大潭藻礁　潘忠政嘆：蔡英文還是局外人

潘忠政
▲今（27）日珍愛藻礁公投領銜人潘忠政接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，討論4月22日地球日環團會見總統蔡英文，潘忠政2度強調，面對藻礁議題「蔡英文依然是局外人」。（圖／記者陳致宇攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-27 11:57:50｜2021-04-27 12:07:06

珍愛藻礁蒐集70萬3千54份藻礁公投連署書送入中選會，8月份的公投勢在必行，今（27）日珍愛藻礁公投領銜人潘忠政接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚訪問，討論4月22日地球日環團會見總統蔡英文，潘忠政2度強調，面對藻礁議題「蔡英文依然是局外人」。

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潘忠政表示，每年的4月22日環保團體代表都會與總統見面，但是今年的見面流程與往年大不相同，過去一見面就是環團開始發表意見，但是今年先是蔡英文發表6分鐘的氣候變遷、三接的相關談話，接下來30幾分鐘由經濟部次長曾文生做氣候變遷及能源轉型報告，「這個報告把環團跟總統討論的時間壓縮掉。」

潘忠政說，這次共有12個團體代表以及2名個人代表，每個人就是3分鐘發言，部會首長都會個別回覆後，就沒有太多剩餘時間與總統溝通，原本眼看會面時間要結束，自己趕緊舉手才爭取到再次發言的權利，但是2次發言加起來，能說話的時間也不超過6分鐘，無法完整傳達自己的看法。

潘忠政說，自己在第2次發言以及會後送禮環節，都拿出死亡藻礁的碎片被沖上岸的照片給蔡英文看，希望總統明白這現階段施工，就已經造成藻礁嚴重損失。

潘忠政也邀請蔡英文在4月29日大潮日時來看柴山多杯孔珊瑚，希望單獨在那邊聊，更可以報告實際的狀況，希望喚起總統寫下藻礁永存的初心，蔡英文則回答「原本就有評估要去看，當天行程仍等要等幕僚確認」。

面對藻礁議題，潘忠政2度強調，「蔡英文依然是局外人」，他認為，總統在6分鐘的談話中提到，觀塘藻礁的工區已經從232公頃縮小到23公頃，「說出這些話的人就是局外人」，因為他覺得這已經對藻礁沒有影響，因為局外人才會強調縮小到23公頃，但是局內人一定知道說「工業專用港」，才是本次環評要審的主角，這樣的決策會讓水下的藻礁被破壞超過200公頃。

潘忠政推測，就自己觀察來看，民進黨內有股暗黑勢力，這些勢力一直隱蔽一些資訊，讓蔡英文根本無法獲得關於藻礁的完整資訊，因而讓蔡英文變成局外人，但是這不代表她不必責任。

此外，潘忠政也回憶，過去自己曾經也在2019年大選前，事先到蔡英文的跑場的宮廟等待，希望有機會見他一面，等到蔡英文一出現，就把珍愛藻礁的海報拿出去，希望蔡英文能看見自己的訴求，但是不到10秒鐘就被特勤人員壓制，被送走了，當時距離蔡英文只有1.5公尺，但是總統連問都沒問；潘忠政透露，過去他是「英粉」，一路支持民進黨，並堅持台獨理念，但是依然堅持環保，要為藻礁發聲。

 

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