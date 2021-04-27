校園瘋文資！文化局走進11所校園推廣文化資產

新北市遍地是文化資產，但什麼是文化資產？為何要區分有形、無形？你家有可能變成文化資產？為增進下一世代保護文化資產的觀念，新北市政府文化局首度與11所學校合作舉辦「校園瘋文資」，走進校園推廣文化資產，並前往偏鄉的學校示演北管和布袋戲。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-27 12:01:30
新北市副市長謝政達今（27）日表示，為讓學童對在地文資不再感到陌生，今年首次與板橋、土城、樹林、三重、三芝、金山、坪林、林口、新店、萬里與烏來區學校合作，更特別前進極偏遠的烏來福山國小，希望將珍貴的文化資產與傳統藝術引進校園，持續挖掘學校周邊的文資小故事。
文化局副局長于玟指出，除了走入校園推廣文化資產，同時藉由6所學校的專車接送走進古蹟，欣賞傳統工藝聯展及京胡、布袋戲等演出外，位於府中古城區的林家花園，還特推出沉浸式劇場《西城故事》，邀請板橋中山國小3個班級師生搶先體驗；此外，也感謝新北市議員江怡臻、劉美芳及葉元之的支持。
文化資產科長羅珮瑄說，《西城故事》是Happy ending版本的《羅密歐與朱麗葉》，背景移至18世紀中期的漳泉械鬥，融合林家故事並以現代話劇模式的演出，邀觀眾在表演者的帶領下，遊走園內各個景點，挑戰古蹟感官新體驗；新北市4至6月推出文化資產系列展演活動，詳細的資訊可至文化局官網查詢。