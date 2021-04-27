立院三讀動保法修正案 「不作為」也算虐待最重判2年
立法院今（27日）三讀通過「動保法」修正案，其中關鍵在於「動保法」第3條第10款規定之修正，將「不作為」也納入虐待寵物的定義，若因此造成動物受傷或無法維持正常生理狀態，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。
新頭殼newtalk
2021-04-27 17:16:39
立法院上午三讀修正「動保法」第1條、第3條、第14條之1、第22條之1與第30條規定。其中就民進黨立委陳亭妃等人提案的「動保法」 第3條，將10款的「虐待」定義，修訂為「指除飼養、管領或處置目的之必須行為外，以暴力、不當使用藥品器物、不作為或其他方法，致傷害動物或使其無法維持正常生理狀態之行為。
而所謂的不作為，意指包括：棄置不理睬、不給動物吃喝導致動物餓死等，就涉及虐待，恐觸及「動保法」第６條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物的規定，並可依 「動保法」第25條罰則予以開罰。
另就「動保法」第14條之1的修正，將「補捉動作，非經主管機關許可，不得使用爆裂物、毒物、電氣、腐蝕性物質、麻醉槍以外之其他種類槍械、獸鋏以及其他經主管機關公告禁止之方法捕捉動物」中的「非經主管機關許可」的字樣刪除。
「動保法」第22條之1，則在原規定的「直轄市、縣（市）主管機關應定期查核及評鑑寵物繁殖場、寵物買賣或寄養業者；其查核及評鑑之辦法，由中央主管機關定之。」後，再增訂「前項查核報告應定期公開。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼