影／台鐵局長杜微新上任　揭台鐵改革三面向

接手台鐵局長　杜微揭台鐵改革三面向
▲新任台鐵局長由原副局長杜微（右）今（27）日正式上任，認為台鐵改革應從三面向著手。（圖／記者葉政勳攝,2021.04.27）

記者黃仁杰／台北報導

2021-04-27 12:12:17｜2021-04-27 13:53:35

新任台鐵局長由原副局長杜微今（27）日正式上任，交通部長王國材也出席現場擔任監交人，杜微表示，台鐵改革分為三個面向著手，安全、安定與轉型，同時針對太魯閣出軌意外，台鐵應深切檢討，勇於推動改革。

我是廣告 請繼續往下閱讀
杜微表示，百年來台鐵對台灣運輸交通提供良好的服務，員工任勞任怨、盡心盡力，服務了億萬旅客，惟4月2日發生第408次列車重大事故，隨後武塔站外包廠商工人又違規闖入軌道，這是全國民眾所不能接受的，值此關鍵時刻，台鐵應該深切檢討，勇於推動改革，重建旅客及民眾的信心。

台鐵的改革可分三個面向著手，杜微強調，第一就是安全，包括設備的安全，施工的安全，通行的安全，我們要全面盤查及檢視相關安全議題，就制度、用人及設備提出立即可行的解決方案，同時也要調整同仁自我設限的傳統心態。台鐵本身的行車安全和工地安全也必須立即建立改善機制、全面防止破口，同時亦應檢討場站監控及路線狀況，發現有異狀立即採取作為、通報與處置，防堵無視規定或契約的外包廠商。

第二就是安定，包括員工的安定，人力應充沛並注重運用效能，同時兼顧職能的教育訓練，使能在安全環境下發揮所長。而財務的安定亦至為重要，不可歸責於台鐵的負擔請政府補貼，台鐵本身則應推動雙核心發展，增加本業及附業的營收。

第三是轉型，組織調整要能在確保同仁權益前提下辦理，讓台鐵同仁安心，共創未來的願景。政府有決心，願意全力一定要把台鐵改革做好，也承諾不會把這個工作、責任、負擔讓台鐵獨自承擔。

杜微強調，社會大眾首要期待是安全，我們就要展現執行安全的決心，台鐵員工期待的是安定，我們就要打造永續經營的環境，對於過去政策性歷史包袱，尋求政府、各相關部會協助，並透過和台灣鐵路工會的勞資協商，儘速研議及規劃完整改革方案，成就不一樣的台鐵。

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
33.33%66.67%
2021-04-26-2021-04-29
即時
推薦閱讀