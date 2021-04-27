影／台鐵局長杜微新上任　揭台鐵改革三面向

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台鐵的改革可分三個面向著手，杜微強調，第一就是安全，包括設備的安全，施工的安全，通行的安全，我們要全面盤查及檢視相關安全議題，就制度、用人及設備提出立即可行的解決方案，同時也要調整同仁自我設限的傳統心態。台鐵本身的行車安全和工地安全也必須立即建立改善機制、全面防止破口，同時亦應檢討場站監控及路線狀況，發現有異狀立即採取作為、通報與處置，防堵無視規定或契約的外包廠商。
第二就是安定，包括員工的安定，人力應充沛並注重運用效能，同時兼顧職能的教育訓練，使能在安全環境下發揮所長。而財務的安定亦至為重要，不可歸責於台鐵的負擔請政府補貼，台鐵本身則應推動雙核心發展，增加本業及附業的營收。
第三是轉型，組織調整要能在確保同仁權益前提下辦理，讓台鐵同仁安心，共創未來的願景。政府有決心，願意全力一定要把台鐵改革做好，也承諾不會把這個工作、責任、負擔讓台鐵獨自承擔。
杜微強調，社會大眾首要期待是安全，我們就要展現執行安全的決心，台鐵員工期待的是安定，我們就要打造永續經營的環境，對於過去政策性歷史包袱，尋求政府、各相關部會協助，並透過和台灣鐵路工會的勞資協商，儘速研議及規劃完整改革方案，成就不一樣的台鐵。