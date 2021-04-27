五成民眾欣賞林佳龍請辭態度 學者：事故後他才轉大人
前交通部長林佳龍因太魯閣號意外請辭，台灣民意基金會今（27）日公布民調指出，有16.7%民眾非常欣賞林佳龍、41.7%還算欣賞、16.4%不太欣賞、9%一點也不欣賞，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，林佳龍在經過太魯閣號事故後，才真正轉大人。至於接任交通部長的王國材，有近4成3的民眾認為行政院安排適當。
記者胡宥心／台北報導
2021-04-27 12:19:46
最新民調指出，有高達有58.4%民眾對於林佳龍勇於任事，下台請職態度表示欣賞；不欣賞的部分則佔25.4%。游盈隆表示，林佳龍因事請辭，卻獲得高比例的台灣民眾正面評價，對一位離職的政務官而言，「是難能可貴的政治資本」。證明歷經太魯閣號重大事件的磨難與淬練，林佳龍才真正轉大人，成為高知名度的全國性政治人物，印證「塞翁失馬，焉知非福」的經典格言。
至於接任的交通部長人選王國材，有8.1%認為非常適當、34.7%還算適當、10.9%不太適當、5.3%一點也不適當，32.1%沒意見，8.9% 不知道、拒答。最新民意顯示，在二十歲以上台灣成年人中，四成三基本上肯定王國材出任交通部長是一個適當的人事安排，但也有高達四成一表示沒意見、不知道、拒答。
本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2021 年 4 月 19～21 三天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨 機方式抽樣，有效樣本 1021 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。