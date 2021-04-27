核四封存7週年　綠營：馬英九不顧核廢、竟響應重啟核四

民進黨發言人周江杰
▲民進黨發言人周江杰批馬英九不顧核廢如何處理，居然響應重啟核四。（圖／記者胡宥心攝，2021.04.21）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-27 12:47:06｜2021-04-27 12:54:34

今（27）日是核四封存7週年，民進黨發言人周江杰表示，7年前的今天，前總統馬英九宣布將核四封存，因當時台灣反核民意高漲；7年後馬英九跟國民黨，無視危險核四安全問題以及萬年無解的核廢料問題，推動並響應重啟核四公投。

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周江杰表示，當時台灣反核民意高漲，馬英九不願面對核四何去何從的問題，就以「為下一代保留選擇權」為由，宣布「封存核四」，把難題留給下一代去解決。如今封存7年過去，馬英九卻忽視核四安全，居然響應重啟核四公投。

周江杰指出，萬年無解的核廢料問題，到今日都還在煩惱核廢水的處理沒處理，怎麼可能重啟核四？他批，馬英九跟國民黨在核四立場變來變去，檢視馬英九執政8年，風力發電的成長只達成設定目標的7.7%，連一成都不到；宣示要在2015年完成國內第一座離岸風場的承諾也跳票，讓台灣的電力結構無法早日轉型，持續被鎖死在燃煤跟核電裡，也繼續製造核廢料的難題。

周江杰說，而民進黨執政5年來，持續推動能源轉型政策，已經有階段性成果，不但積極發展空污排放和排碳只有燃煤發電一半不到的天然氣，使其發電量增加了20%，火力發電的空污排放量減少了55%，未來更預計要在2025年達成燃煤發電佔比降低至27%。

他說，從2016年到2020年，台灣綠能建置發展量已翻倍成長，預計2025年佔比將達到20%，並如期去除核能發電，實現2025年的非核家園目標。顯見民進黨對能源轉型，不但有堅定的決心，更有具體的行動。

周江杰表示，就在宣布核四封存7週年的今天，民進黨要再次地對馬英九跟國民黨說，面對今年8月重啟核四公投，民進黨為了下一代，始終如一反對重啟核四。若馬英九跟國民黨堅持要重啟核四，那核廢料存放的問題，請先去問一問所有國民黨縣市長，看有誰願意承受核四的風險，國民黨不要當一個不負責任的政黨。

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