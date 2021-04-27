坦言萊豬公投「很有挑戰性」　綠委：需要更多溝通

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡易餘也坦言，萊豬問題就需要與民眾有更多的溝通，如果在沒有說明的情況下讓民眾去投票，相信多數民眾一定會反對進口，所以要告訴大家，台灣面對世界趨勢，中美兩壁壘下，若希望世界各國可以挺台灣，自然也要負擔相對的國際義務，公平的經貿交流就是其中一項，在符合國際標準的容許範圍內，實在沒有理由拒絕萊豬進口，而且到目前為止，台灣進口美豬也沒有驗出含有萊克多巴胺。
主持人追問，民進黨內的主戰派是否因此與主和派的蘇貞昌意見鬧不合？過去在萊豬議題偏向主戰、提對案的蔡易餘指出，當時他有向黨團總召柯建銘提議，可以提1個對案來對付4個，因為萊豬需要被正面對決，用民進黨版的萊豬公投案和國民黨公投案在這個議題上對決，號召民進黨支持者來投，文字上加強說明是為了維持和美國經貿關係，開放是為了讓台灣在國際上更走得出去。但最後府院黨高層仍決定不提公投，那他也尊重，並加強與民眾的溝通，但他當時並沒有出席那場府院黨之間的會議，與蘇貞昌之間也沒有真正的對話，所以不能說有什麼不合。
此外，美麗島電子報董事長吳子嘉日前表示，8月公投如果過關，行政院長蘇貞昌並不會主動請辭，總統蔡英文也不會逼蘇下台，更預測民進黨2022年地方選舉會大敗。對此蔡易餘則說他自己並沒有這麼悲觀，因為台灣人民是有智慧的，確實萊豬公投如果站在要求百分百吃的健康立場，並不是那麼符合期待，但背後牽涉到台灣國際地位問題，相信跟民眾好好溝通，還是可以選擇讓台灣走向對的路，所以要努力把民眾召喚出來、呼籲民眾出來投反對票，但就跟罷免案一樣，的確是個挑戰。