坦言萊豬公投「很有挑戰性」　綠委：需要更多溝通

國民黨「食安 (反萊豬)」、「公投綁大選」兩項公投連署活動將從9日起登場，全國已設置4千多個「友善連署點」。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.7）
▲民進黨立委蔡易餘在廣播節目受訪時坦言，來豬公投「很有挑戰性」，需要與民眾有更多溝通。（圖／NOWnews）

記者劉育辰／台北報導

2021-04-27 13:49:14｜2021-04-27 13:54:02

今年8月24日的公投日，將針對反萊豬、藻礁保育、重啟核四與公投綁大選等4個項目進行投票。民進黨立委蔡易餘今（27）日接受廣播專訪時坦言，萊豬公投「很有挑戰性」，需要跟民眾有更多溝通，讓民眾了解希望世界各國挺台灣，台灣也相對要負擔起國際義務，公平的經貿交流就是其中一項，在符合國際標準的容許範圍內，實在沒有理由拒絕萊豬進口，而且到目前為止，台灣進口美豬也沒有驗出含有萊克多巴胺。

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蔡易餘表示，如果以他來自中南部的民眾看法，在4項公投中，他比較擔心的還是萊豬公投。因為在藻礁這件事情，地方上普遍認為民進黨並不是沒有顧及環保，因為能源轉型就是環保重要課題，用天然氣取代燃煤降低空汙不要核四，是很普遍的看法，所以藻礁公投他認為比較有信心。

蔡易餘也坦言，萊豬問題就需要與民眾有更多的溝通，如果在沒有說明的情況下讓民眾去投票，相信多數民眾一定會反對進口，所以要告訴大家，台灣面對世界趨勢，中美兩壁壘下，若希望世界各國可以挺台灣，自然也要負擔相對的國際義務，公平的經貿交流就是其中一項，在符合國際標準的容許範圍內，實在沒有理由拒絕萊豬進口，而且到目前為止，台灣進口美豬也沒有驗出含有萊克多巴胺。

主持人追問，民進黨內的主戰派是否因此與主和派的蘇貞昌意見鬧不合？過去在萊豬議題偏向主戰、提對案的蔡易餘指出，當時他有向黨團總召柯建銘提議，可以提1個對案來對付4個，因為萊豬需要被正面對決，用民進黨版的萊豬公投案和國民黨公投案在這個議題上對決，號召民進黨支持者來投，文字上加強說明是為了維持和美國經貿關係，開放是為了讓台灣在國際上更走得出去。但最後府院黨高層仍決定不提公投，那他也尊重，並加強與民眾的溝通，但他當時並沒有出席那場府院黨之間的會議，與蘇貞昌之間也沒有真正的對話，所以不能說有什麼不合。

此外，美麗島電子報董事長吳子嘉日前表示，8月公投如果過關，行政院長蘇貞昌並不會主動請辭，總統蔡英文也不會逼蘇下台，更預測民進黨2022年地方選舉會大敗。對此蔡易餘則說他自己並沒有這麼悲觀，因為台灣人民是有智慧的，確實萊豬公投如果站在要求百分百吃的健康立場，並不是那麼符合期待，但背後牽涉到台灣國際地位問題，相信跟民眾好好溝通，還是可以選擇讓台灣走向對的路，所以要努力把民眾召喚出來、呼籲民眾出來投反對票，但就跟罷免案一樣，的確是個挑戰。

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