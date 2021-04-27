增1本土！澳洲確診機師妻子染疫　又驗出3機師抗體陽性　

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，新增1例本土COVID-19確診病例(案1111)，為澳洲驗出陽性機師及案1090之同住家人。

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指揮中心說明，案1111為印尼籍40多歲女性，近期無出國史，今年4月21日匡列為居家隔離接觸者，當日及次(22)日採檢結果均為陰性。4月26日出現喉嚨乾、身體痛、暈眩、口苦、噁心、睡不著等症狀，由衛生單位安排採檢，於今日確診(Ct值22)。個案家庭接觸者1人，延長居家隔離日期至5月10日，另匡列3名接觸者，為防疫計程車司機，接觸時雙方皆佩戴口罩，列自主健康管理。

指揮中心同時表示，因應某航空公司機師於澳洲檢出COVID-19陽性，指揮中心啟動航空公司飛航機師採檢專案，針對1,272名機師進行採檢，截至目前血清抗體已採檢934名，其中925名陰性、6名陽性、3名檢驗中。該6名血清抗體檢測陽性機師中，3名為過去已公布之確診個案(案151、案177及案1105)，另3名為本國籍40多歲男性(2名)及本國籍40多歲女性(1名)，3人分別於4月22日、4月24日及4月25日接受專案採檢，檢驗結果核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

▲國籍航空機師採檢血清抗體陽性。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，針對先前未確診但檢出血清抗體陽性之3名個案，將進行執勤飛航紀錄、同行機組員進行疫調，並對密切接觸者匡列及進行核酸檢測及血清抗體檢驗。

據統計，截至目前國內累計204,833例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含202,612例排除)，其中1,110例確診，分別為984例境外移入，79例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例(案530)移除為空號。 確診個案中12人死亡、1,050人解除隔離、48人住院隔離中。

指揮中心也提醒，接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，請先向工作單位確認是否已列入造冊名單，再進行預約接種事宜。請符合公費接種對象者踴躍接種，及早獲得保護力。