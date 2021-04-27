聲帶損傷多日難出聲　酒精和咖啡因先暫緩

聲帶損傷多日難出聲　酒精和咖啡因先暫緩
聲帶損傷多日難出聲　酒精和咖啡因先暫緩

健康醫療網

2021-04-27 14:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】你曾經模仿選唱節目中看到歌手發生高亢又響亮的聲音，唱到喉嚨又紅又痛嗎？根據克里夫蘭醫學中心，語音護理專家克勞迪奧·米爾斯坦（Claudio Milstein）博士說，如果人們沒有使用適當的技巧唱歌，很可能會使聲帶損傷，偶爾的聲帶損傷通常會自行痊癒。然而，長期過度使用或濫用聲音的人有可能造成永久性損害，未來要治療起來就更困難了。

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如果聲帶損傷   一定要多休息

除了大聲的嘶吼引起聲帶受損之外，長期吸煙、唱歌技巧不佳或太大聲、胃酸不斷逆流、感冒或支氣管炎都會讓聲帶處於緊張狀態，使聲帶受到傷害，此時一定要讓聲帶休息，如在聲帶恢復期間請不要過度使用，以免聲帶損傷造成聲帶破裂出血、聲帶長節、聲帶纖維化、聲帶長息肉或囊腫等症狀。

如何保護聲音  記住四種方法 

Claudio Milstein博士建議，如果一整天談話聲音感到疲憊，或者一整晚高歌狂歡後感覺到喉嚨灼傷，試試以下技巧緩解：

1. 請讓多聲帶休息，盡量避免發出聲音，如果必須要發言，請安靜地、簡短地說。

2. 請多喝水，保持聲帶溼潤，不管是一杯熱的花草茶還是凉水，只要有舒緩作用就好。

3. 避免飲酒和咖啡因飲品，以免使聲帶脫水。

4. 避免傷害聲帶行為，如為慢性病，最好的辦法就是停止做一直在傷害聲帶的事情。

聲音沙啞過兩週  積極就醫治療

Claudio Milstein博士說，如果你有一兩次過度使用，讓聲音有點沙啞，到了第二天，聲音就恢復正常了，那不用擔心了，若是聲音沙啞持續兩周以上，是時候去看醫師。如果休息和吃抗生素，類固醇等未能解決，此時則需要手術。因此，好好照顧好自己的聲音十分重要。

參考資料：4 Weird Ways You Can Damage Your Vocal Cords



資料來源：健康醫療網 聲帶損傷多日難出聲　酒精和咖啡因先暫緩

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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