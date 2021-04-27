9機師染疫！華航檢測不給血清報告有瑕疵？機師表不滿

因華航一周來已有9名機師染疫，且9人分屬4大航線，因此指揮中心今起在華航諾富特飯店進行檢驗作業，進出採分流動線，同步檢驗華航所有工作人員的核酸和血清抗體，願意施打疫苗的機組員也將有專車直派至部桃，指揮中心指揮官陳時中昨也決議，派保警和護理人員進駐華航協助防疫。但今卻傳出有華航外站機師跟媒體爆料，說檢測僅提供核酸PCR結果卻不會將血清抗體檢驗的結果給個別機師，對此他們相當不滿！





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華航一周來已有9名機師染疫，且9人分屬4大長程線機隊：747、330、350、777， 因感染源待釐清，指揮中心今起在華航諾富特飯店進行華航機組人員全面採檢核酸與血清抗體，因目前染疫個案調查不出感染源，有一位在外站的機師今對媒體爆料，指出他詢問公司主管回台後採檢狀況，沒想到主管卻告訴他，這次採檢費用全數由疾管署負擔，疾管署也只會告知核酸PCR檢測結果，血清抗體檢驗結果不會提供給華航或個別機師，讓他大表不滿，認為這是一個「躲起來做的普篩」





而華航指出，目前檢測結果均由指揮中心統一發布，武漢肺炎相關疫情資訊也是全數由指揮中心統一公布，華航會盡全力配合疫調。而直至昨日為止，指揮中心公布華航機師應採人數共1272人，核酸檢測已採514人，目前陰性共511人，陽性共3人(案1101、1102、1105)；血清檢驗已採驗509人，陰性507人，檢驗中2人。



