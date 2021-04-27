史上走私最多制式子彈　貿易商進口10萬顆遭起訴

（中央社記者洪學廣高雄27日電）刑事局去年破獲史上最多走私制式子彈案，國際開發公司陳姓負責人以進口合法霰彈為由，夾帶10萬200顆制式子彈欲出售賺取暴利，其中多為9釐米子彈，雄檢依槍砲罪起訴陳男。





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刑事局去年底宣布破獲史上最多走私制式子彈案，查出某國際開發公司以進口合法霰彈為由，夾帶10萬200顆制式子彈，以9釐米子彈占多數，公司陳姓負責人遭逮後否認涉案，辯稱是軍火商寄錯，高雄地檢署依槍砲彈藥刀械管制條例起訴陳男。





檢方起訴指出，在高雄經營精品公司的39歲陳男去年8月間受嘉義市體育會射擊委員會委託代理，向內政部警政署遞件申辦進口射擊運動槍支彈藥，取得從賽普勒斯共和國進口的8萬3300顆RC牌霰彈，但陳男卻以合法掩護非法，趁機夾藏9釐米子彈9萬9700顆及380AUTO子彈500顆，合計私運進口子彈10萬200顆。





檢警獲報後，去年10月29日報請海關人員開箱查驗，並當場搜出陳男未申報的10萬多顆子彈，檢警並於隔天在桃園市某間飯店內拘提陳男到案，警方詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌把陳男移送高雄地檢署偵辦。





陳男落網後辯稱是軍火商寄錯，檢警查出RC牌霰彈標準包裝盒是一箱10盒，但遭查獲的貨櫃卻是上下2盒是霰彈，中間夾帶6盒非法9釐米子彈，從包裝夾帶方式及數量均屬刻意裝填，難認是誤裝導致。





另外，陳男落網後一度刪除與軍火商電子郵件，還要求重開發票偽造不實運費資料，檢方據此認為陳男為圖牟利，竟走私龐大數量子彈，若子彈流入民間恐造成嚴重社會秩序問題。且陳男湮滅罪證，足證他毫無悔悟之心，檢方建請高雄地方法院重判，以昭炯戒。（編輯：黃世雅）1100427



