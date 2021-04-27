名家論壇》黎榮章／誰能代表民進黨選北市　大數據這麼看

▲陳時中。（圖/翻攝NOWnews直播畫面）
▲民進黨5位台北市長的潛在人選，衛福部長陳時中網路聲量遙遙領先。（圖/翻攝NOWnews直播畫面）

文/黎榮章

2021-04-27 14:45:47

2022地方選戰逐漸開始成為討論話題，全國首善之都台北市，自然是外界關注的重中之重。對於完全執政的民進黨來說，這更是意義重大的一役，自從陳水扁1998年尋求市長連任，卻敗給了國民黨冉冉上升的超級新星馬英九之後，民進黨已經20年未能重返台北市府。目前民進黨的潛在人選也逐漸浮現，除了呼聲最高的衛福部長陳時中外，黨內中生代明星如鄭文燦、鄭麗君也都頗具競爭力；此外，台北市立委吳思瑤、台北市黨部主委吳怡農也都曾被點名。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察前述5名潛在人選的聲量差異，陳時中聲量奔逸絕塵，高達667022則，其餘4人聲量總和甚至不及他一半，TVBS日前發布的民調也顯示，陳時中的滿意度高達66%，穩居民進黨第一，這也解釋了為何絕大多數北市綠營公職如此殷切期盼陳時中出戰。身為防疫指揮官的陳時中，站在疫情時代的浪頭，挾著一股沛然莫之能禦的強大能量，他人難以企及。

▲民進黨
▲民進黨 台北市長潛在候選人：網路總聲量（圖／QuickseeK提供）
進一步觀察陳時中去年底到現在的聲量變化，不難理解為何他總是被外界視為民進黨在台北市的「最強棒」。1月下旬部桃群聚事件是高峰，說明他的個人聲量確實與疫情變化息息相關，但即使近來疫情回穩，陳時中仍能時不時帶動相關話題，3月AZ疫苗開打，陳時中帶頭到台大醫院接種；4月清明連假出現傷亡重大的太魯閣事故，衛福部開設捐款專戶卻引發爭議，陳時中親上第一線滅火，這些都替他帶來網路聲量高點。而嚴肅議題外，陳時中也親自打電話關心台語歌手詹雅雯的帕金森氏症病情，還答應「再當演唱會嘉賓」，這些軟性話題，也讓他的曝光率增加。

▲陳時中：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲陳時中：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
不過透過QuickseeK快析輿情細看陳時中網路好感度（P/N值），可發現陳時中雖然總聲量最高，但好感度卻是最低。所謂「棒打出頭鳥」，去年一整年新聞曝光度超高的「這位先生」，自然成為在野黨的箭靶，不只採購疫苗被質疑黑箱、帶頭打疫苗被質疑打假的、出席台鐵記者會還被批評「甘你什麼事」，站在第一線自然難脫這些紛紛擾擾，網路好感度僅有0.28。

而鄭麗君的情況正好與陳時中相反，去年內閣改組她卸下文化部長一職，遠離公眾視野至今年2月，才又傳出她大幅擴編青平台基金會，隨後接任文總副會長，緩步回歸政壇。暫離第一線雖讓她總聲量難敵他人，卻沒抹去對她的好印象，任職期間被稱為「史上最棒文化部部長」的鄭麗君，沒有停止對社會人文議題的關注，個人臉書也時常曬出溫馨的家庭生活，網路好感度（P/N值）高達1.41，是5人中最高。

鄭文燦總聲量與好感度均排第二，其團隊陣容整齊，空戰操作也相對成熟，已為他在網路上營造了一定形象，施政滿意度也屢獲外界肯定，甚至被看好可能直接挑戰2024接班蔡英文，雖然總聲量仍難敵有疫情助攻的陳時中，但量多質佳、擅長在網路社群掀起話題的他，實力不容小覷。

至於綠營年輕世代人氣王吳怡農，在2020年選舉迅速竄紅，至今不時可見他的網路曝光；就任北市黨部主委後，也增加了在地方活動的露面，諸如女子棒球聯賽、公益路跑活動，乃至於最近母親節將至，他還去3C展發送康乃馨，網路空軍、基層陸軍兩面佈局，網路好感度達0.55，為陳時中的2倍。

▲民進黨
▲民進黨 台北市長潛在候選人：網路好感度（圖／QuickseeK提供）
2020被稱為20年來綠營最接近台北市長的一次選戰，民進黨內人才輩出，各派系磨刀霍霍。上述潛在的台北市長參選人也各有優勢，陳時中防疫滿意度居冠，防疫成績亮眼也為他累積極高聲量；鄭麗君經文化界歷練後回歸家庭，形象清新；鄭文燦則因8年優秀的市政成績，自帶雄厚政治資本；吳怡農、吳思瑤則以論述、地方經營見長。從網路輿情數據看來，各方人馬都有潛力在台北市長選舉中與對手一戰，隨著選舉接近，各方優劣勢會愈趨突出，爭奇鬥艷，民眾有望大飽眼福。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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