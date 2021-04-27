名家論壇》黎榮章／誰能代表民進黨選北市　大數據這麼看

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進一步觀察陳時中去年底到現在的聲量變化，不難理解為何他總是被外界視為民進黨在台北市的「最強棒」。1月下旬部桃群聚事件是高峰，說明他的個人聲量確實與疫情變化息息相關，但即使近來疫情回穩，陳時中仍能時不時帶動相關話題，3月AZ疫苗開打，陳時中帶頭到台大醫院接種；4月清明連假出現傷亡重大的太魯閣事故，衛福部開設捐款專戶卻引發爭議，陳時中親上第一線滅火，這些都替他帶來網路聲量高點。而嚴肅議題外，陳時中也親自打電話關心台語歌手詹雅雯的帕金森氏症病情，還答應「再當演唱會嘉賓」，這些軟性話題，也讓他的曝光率增加。
不過透過QuickseeK快析輿情細看陳時中網路好感度（P/N值），可發現陳時中雖然總聲量最高，但好感度卻是最低。所謂「棒打出頭鳥」，去年一整年新聞曝光度超高的「這位先生」，自然成為在野黨的箭靶，不只採購疫苗被質疑黑箱、帶頭打疫苗被質疑打假的、出席台鐵記者會還被批評「甘你什麼事」，站在第一線自然難脫這些紛紛擾擾，網路好感度僅有0.28。
而鄭麗君的情況正好與陳時中相反，去年內閣改組她卸下文化部長一職，遠離公眾視野至今年2月，才又傳出她大幅擴編青平台基金會，隨後接任文總副會長，緩步回歸政壇。暫離第一線雖讓她總聲量難敵他人，卻沒抹去對她的好印象，任職期間被稱為「史上最棒文化部部長」的鄭麗君，沒有停止對社會人文議題的關注，個人臉書也時常曬出溫馨的家庭生活，網路好感度（P/N值）高達1.41，是5人中最高。
鄭文燦總聲量與好感度均排第二，其團隊陣容整齊，空戰操作也相對成熟，已為他在網路上營造了一定形象，施政滿意度也屢獲外界肯定，甚至被看好可能直接挑戰2024接班蔡英文，雖然總聲量仍難敵有疫情助攻的陳時中，但量多質佳、擅長在網路社群掀起話題的他，實力不容小覷。
至於綠營年輕世代人氣王吳怡農，在2020年選舉迅速竄紅，至今不時可見他的網路曝光；就任北市黨部主委後，也增加了在地方活動的露面，諸如女子棒球聯賽、公益路跑活動，乃至於最近母親節將至，他還去3C展發送康乃馨，網路空軍、基層陸軍兩面佈局，網路好感度達0.55，為陳時中的2倍。
2020被稱為20年來綠營最接近台北市長的一次選戰，民進黨內人才輩出，各派系磨刀霍霍。上述潛在的台北市長參選人也各有優勢，陳時中防疫滿意度居冠，防疫成績亮眼也為他累積極高聲量；鄭麗君經文化界歷練後回歸家庭，形象清新；鄭文燦則因8年優秀的市政成績，自帶雄厚政治資本；吳怡農、吳思瑤則以論述、地方經營見長。從網路輿情數據看來，各方人馬都有潛力在台北市長選舉中與對手一戰，隨著選舉接近，各方優劣勢會愈趨突出，爭奇鬥艷，民眾有望大飽眼福。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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