56年來最嚴峻旱象　蔡英文感謝中市協力鑿井抗旱

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蔡英文提到，雖然近日有少許降雨，但對水情幫助有限，台中地區為避免無水可用的困境而啟動分區供水，依據水利署統計，目前供五停二節水率已達預期15%目標，她感謝台中市民的體諒與配合，期待中央、地方密切合作，一同為民眾解決問題、共度難關，也盼國人一起節約用水，一同度過大旱難關。
經濟部長王美花說，台中地區擁有得天獨厚的條件，地下屬軟礫石層，中間含水層厚且不易有地層下陷問題，鑿井的出水量及水質良好；此外，台中的工地地下水水量充足，透過淨水設施過濾，每日可提供4.8萬噸用水，目前於中部地區的開發水源工程均如期執行，希望減緩旱災衝擊，王部長也宣布在雨季來臨前，中部地區將維持供五停二措施，感謝民眾配合。
台中市副市長令狐榮達提到，市府持續開源節流，除積極宣導民眾節約用水，也充分利用地下水與水井資源，藉由水資源回收中心讓污水淨化再利用；此外，市府也全力配合中央開發新興水源，協助申請程序、用地取得、交通管制等行政作業；另有關地下水管漏水部分，建設局也於路平施工期間全力配合台水汰換修繕；對於不少市民受到停水或減少供水影響，也建請中央研議紓困措施。
中市府經發局說明，中央公園水井產水經檢測水質良好，可供台水公司淨化轉換成民生自來水後，建設局隨即派員現勘，確認鑿設位置與期程後提供行政協助；此外，水利署也於豐原區葫蘆墩公園及田心公園規劃鑿設6口民生用水井，持續緩解台中水情，水質經檢測若符合標準，將朝納入自來水管網辦理，並由台水公司監測確認水質，環保局也將加強抽測檢驗，維護民眾健康。
此外，市府各單位也持續尋找替代水源，包括新建建築工地地下水資源共4.8萬噸、緊急抗旱井共11.5萬噸、伏流水開發共6.5萬噸，及緊急海淡廠共1.5萬噸，預計5月底全數完成後，供水系統每日可增加24.3萬噸公共用水，進一步減緩水庫用水負擔，降低民眾生活衝擊。