56年來最嚴峻旱象　蔡英文感謝中市協力鑿井抗旱

56年來最嚴峻旱象　蔡英文感謝中市協力鑿井抗旱
▲總統蔡英文前往台中市中央公園視察抗旱水井工程(圖／市政府提供2021.4.27)

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-27 14:46:12

經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，今(27)日總統蔡英文至中央公園視察抗旱水井工程，蔡英文表示，面對56年來最嚴峻旱象，經濟部及相關單位自去年7月開始，透過水資源管理與調配，加速完成水資源建設，其中「抗旱2.0計畫」由中央於中部積極開發伏流水及鑿井等水源，感謝中市府評估並提供可開發地點，協助中央開鑿抗旱水井，並在勤美之森及老佛爺新建工程工地設置行動淨水廠時提供行政協助，讓經濟部在最短時間內拓展緊急水源。

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台中市政府配合經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計畫」，透過台中市西屯區泰安水井觀測站調查地下水狀況，評估在台中中央公園下方的地下水源可望成為最快速、適當的穩定水源，並規劃於中央公園開鑿20口民生用水井，預計每日可提供2萬噸民生用水，供應8萬人使用，日前已開鑿完成2口井，後續將再鑿18口井，市府將與中央共同監測水質，維護民眾用水安全。

蔡英文提到，雖然近日有少許降雨，但對水情幫助有限，台中地區為避免無水可用的困境而啟動分區供水，依據水利署統計，目前供五停二節水率已達預期15%目標，她感謝台中市民的體諒與配合，期待中央、地方密切合作，一同為民眾解決問題、共度難關，也盼國人一起節約用水，一同度過大旱難關。

經濟部長王美花說，台中地區擁有得天獨厚的條件，地下屬軟礫石層，中間含水層厚且不易有地層下陷問題，鑿井的出水量及水質良好；此外，台中的工地地下水水量充足，透過淨水設施過濾，每日可提供4.8萬噸用水，目前於中部地區的開發水源工程均如期執行，希望減緩旱災衝擊，王部長也宣布在雨季來臨前，中部地區將維持供五停二措施，感謝民眾配合。

台中市副市長令狐榮達提到，市府持續開源節流，除積極宣導民眾節約用水，也充分利用地下水與水井資源，藉由水資源回收中心讓污水淨化再利用；此外，市府也全力配合中央開發新興水源，協助申請程序、用地取得、交通管制等行政作業；另有關地下水管漏水部分，建設局也於路平施工期間全力配合台水汰換修繕；對於不少市民受到停水或減少供水影響，也建請中央研議紓困措施。

中市府經發局說明，中央公園水井產水經檢測水質良好，可供台水公司淨化轉換成民生自來水後，建設局隨即派員現勘，確認鑿設位置與期程後提供行政協助；此外，水利署也於豐原區葫蘆墩公園及田心公園規劃鑿設6口民生用水井，持續緩解台中水情，水質經檢測若符合標準，將朝納入自來水管網辦理，並由台水公司監測確認水質，環保局也將加強抽測檢驗，維護民眾健康。

此外，市府各單位也持續尋找替代水源，包括新建建築工地地下水資源共4.8萬噸、緊急抗旱井共11.5萬噸、伏流水開發共6.5萬噸，及緊急海淡廠共1.5萬噸，預計5月底全數完成後，供水系統每日可增加24.3萬噸公共用水，進一步減緩水庫用水負擔，降低民眾生活衝擊。

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