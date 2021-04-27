台積電NO.1！專利申請再創單季新高

經濟部智慧財產局今（27）日公布國內第一季智慧財產權趨勢，依智慧局公布資料，台積電連續8季名列本國人申請發明專利首位，申請件數也創下單季史上新高，高通則蟬聯外國法人三連霸。
記者張志康/綜合報導
2021-04-27 14:50:01
智慧局今天公布第1季智慧財產趨勢，3種專利申請（發明、新型、設計）合計17156件，較上年同期增加3%；商標申請為22385件，也較去年同期成長10%。在發明專利部分，本國企業件數成長28%，其中，中小企業已連續12季呈正成長。智慧局表示，就整體來說，首季智慧財產權趨勢表現亮眼。
依智慧局公布的資料顯示，發明專利件數當中，本國人成長率達19%，是推升整體發明成長的主要推力，其他專利則呈現下降趨勢。企業在整體發明專利申請件數為3821件，較去年同期增加28%，在本國人發明專利總件數占比也上升到81% ，大型企業與中小企業發明專利件數分別成長31%及16% ；各季與上年同期相較，中小企業已連續12季正成長。
台積電今年第一季共申請678件，除創下單季申請件數最高紀錄，也連續8季位居本國人發明專利申請件數之首，設計專利申請則以宏碁21件最多。外國法人部分，發明及設計專利申請以日本件數最多，分別是3376件及259件，新型專利申請則以中國大陸185件最多。
申請人方面，智慧局指出，高通申請215件，以連續3季位居第一，設計專利申請部分，則是哈利溫士頓42件最多。