黑衣人闖松山分局監視器畫面　警局長證實遭所長刪除

本月16日，台北市松山分局中崙派出所發生一起黑衣人闖入警局毀損電腦等相關物品的暴力事件。事發後相關單位向派出所調閱監視器畫面時，警方一開始稱因為停電導致監視器畫面並未錄到相關影像。不過今（27）日上午台北市政府警察局前往議會進行專案報告時，改口稱監視器有錄到影像，但卻遭到時任中崙派出所長刪除。雖然該名許姓所長稱是不小心刪除，不過警方懷疑其動機，仍依疏縱人犯、湮滅證據等移送調查。





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警察局長陳嘉昌今天在議會進行專案報告時，表示一開始該名許姓派出所長稱因為停電的關係，復電後監視器並未做復啟的動作，導致黑衣人闖入派出所的當下，監視器並未錄到相關影像。不過有關人等在針對監視器進行資料修復時，發現監視器當下其實有啟動且有錄到影像，畫面是遭到事後格式化刪除。而該許姓派出所長才坦承事發後自己誤刪畫面。





而在消息遭到揭露後，警方除了將許姓前所長、顏姓副所長依疏縱人犯、煙滅證據等罪名函送調查外，市警局松山分局長林志誠也因督導不周，調離主管職。林志誠表示，事後在調查相關事證時，才發現監視器確實有錄到影像，而是所長在調閱時將畫面格式化。現在刑大已協助還原，目前已經依照錄到的影像，原起訴7人，目前增加至10人滋事民眾，依照妨礙公務，毀損公物、聚眾滋擾等罪嫌移送法辦。



