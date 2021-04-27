體驗店正夯！遠百徐雪芳攜手吳寶春 第一次做麵包就上手
母親節檔期持續，市場呈現報復性消費，遠百截至第一季營收創新高，母親節檔期大幅成長4成，超乎預期。其中精品業績驚人，年成長超過6成、家電超過4成、化妝品也有3成。而遠百也加速櫃位調整、攜手吳寶春，開設首家「,吳寶春自己做」體驗店，可以自己動手做麵包，27日於遠百信義店A13開幕。至於拓點部分，竹北店預計今年第4季營運，西門町寶慶店則計畫「打掉重練」。
記者許家禎／台北報導
2021-04-27 15:03:32｜2021-04-27 16:59:21
遠百指出，由於市場競爭激烈，以往都是有活動檔期成長就不錯了，成長2位數已經很好，但今年第一季營收成長超過20%創新高，營業利益成長超過4成，成績相當亮眼。而在這樣的基礎下，母親節檔期持續發燒，截至目前業績年增同樣超過4成。
而為了讓消費者有更好的體驗，遠百攜手吳寶春，首家做麵包體驗店今日開幕，遠東百貨董事總經理徐雪芳、自己做烘焙聚樂部共同創辦人曾美玲與林定嘉、Hahow好學校營運長周昱存、台灣赫斯特媒體集團營運長暨發行人楊欣怡、APUJAN 品牌創意總監詹朴皆到場體驗麵包DIY。
徐雪芳指出，消費者可以線下體驗實體空間，民眾免備料、免器具設備，零經驗也能第一次做麵包就上手。而外界關注竹北店，她指出，如果順利的話將於今年第4季開幕，希望挹注周年慶業績。她也透露，竹北店屆時客家土樓的建築元素將十分吸睛，至於客層以全客層為主，並加強服飾與餐飲比例，輕奢與體驗氛圍也會著重，讓消費者好吃、好玩又好買。
值得關注的還有，徐雪芳指出，擁有53年歷史的遠百寶慶店，在集團董事長徐旭東今年初首肯之下，決定未來將「打掉重練」。寶慶店為遠百體系全台最資深的店、也是台北市資歷最久的百貨公司，位於西門捷運站旁，地理位置絕佳，但建築物老舊、空間也得更新，因此經營團隊都有共識要「重練」，希望在5年內重建，未來營業面積將增加，且客群將往下修正，符合西門町年輕人的喜好。