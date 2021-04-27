印度爆發疫情多國限制入境！富豪搶搭私人飛機逃往他國
印度爆發第2波新冠疫情，每日新增染疫人數已連續多天達30萬人以上，其他國家為了自保，也陸續對印度班機、旅客祭出入境限制，不少有錢人都趕在禁令生效前，搭乘私人飛機出逃，是否會將病毒擴散到其他國家，後續也讓外界擔憂。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-27 15:07:22
綜合外媒報導，印度首都新德里的私人飛機公司「Club One Air」執行長梅赫拉(Rajan Mehra)透露，近期許多能負擔昂貴機票的人，都急著預訂航班，要飛往歐洲、中東和印度洋等地，但在疫情和供應失衡的情況下，光從新德里到杜拜的單程機票就要150萬盧比（折合新台幣約55萬），是正常價格的10倍以上，即便如此，還是有許多人搶購。
不只是有錢人，經濟狀況尚可的，也都搶著要趁各國封鎖前搭機離開，擔心若錯過這段時間，恐怕能選擇的國家就會越來越少，梅赫拉聲稱，「在倫敦、杜拜對印度實施封鎖之前，航班都劇烈增加。」
數據顯示，印度26日又新增了35萬2991例確診，再度刷新單日最高紀錄；根據美國約翰霍普金斯大學的統計，截至發稿時間為止，印度的累積確診數已高達1763萬6186例，僅次於第一大疫區美國，死亡人數也逼近20萬例，有專家認為， 實際的染病和死亡人數很可能被低估，印度的疫情恐怕還要持續一段時間。
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