內幕／韓國瑜參選黨主席缺臨門一腳 　3關卡待破解

前高雄市長韓國瑜
▲前高雄市長韓國瑜是否參選國民黨主席，備受各界關注。（圖／NOWnews資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-04-27 15:10:47｜2021-04-27 17:01:02

國民黨主席7月改選，目前僅有現任黨主席江啟臣爭取連任，其他可能參選人選都仍在觀望中。據了解，前高雄市長韓國瑜近日頻頻拜會各方人士，甚至徵詢過去挺韓不遺餘力、目前在獄中服刑的前雲林縣長張榮味，為參選黨魁投石問路，流露出韓的起心動念。只不過，韓要參選還有3關卡待解，包括地方派系反應不如預期，甚至過去的金主也不支持、韓家人反對、還沒有必勝的把握。

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國民黨主席之爭白熱化，智庫副董事長連勝文、前新北市長朱立倫幾乎是將參選到底，只是尚未正式表態，而外界始終關注韓國瑜動向，因為韓選與不選都將牽動黨魁選戰結果。

據了解，韓國瑜近期頻頻拜會各方人士，日前拜訪中南部要角時，也問對方「你覺得我參選怎麼樣？」透露出他的起心動念，本月6日更與昔日戰友包括前立委謝國樑、孫大千等人餐敘，面對餐敘與會者力拱參選黨魁，韓國瑜也並未迴避。

不只如此，韓國瑜更徵詢過去力挺韓、在獄中服刑的張榮味，盼了解雲林張家的動向，但據傳，張榮味並未明確表態支持韓與否。

韓國瑜復出選黨魁仍有3關待解，第一，地方派系反應不如預期，地方派系最關注的仍是2022年地方選戰，而韓國瑜對選舉來說就像是雙面刃，雖然韓國瑜的動員力、號召力絕對能催出基本盤，但另一方面，韓國瑜卻被年輕人、中間選民所討厭，可能造成選舉的激化、對立，甚至更可能一夕崩盤，讓地方派系不敢不慎，仍在觀望中。

不只地方派系不表態力挺，據傳，過去挺韓的金主也不支持韓國瑜選黨魁，少了地方派系跟金主奧援，也成為韓國瑜的參選阻力之一。

第二，韓國瑜夫人李佳芬反對韓國瑜參選，主要是韓國瑜過去競選時，成為媒體焦點，家人的一舉一動都被外界放大檢視，令韓家人心力交瘁，實在不樂見韓在淡出不到1年的時間，又重回政治圈。

韓國瑜向來重視家人，而李佳芬的態度勢必也成為左右韓國瑜的關鍵。

第三，必須要有必勝的把握，韓國瑜在歷經總統大選、高雄市長罷免案後，政治之路已經禁不起再次挫敗，如果出馬角逐黨魁又失敗，勢必重傷韓的政治能量，因此評估黨魁戰是否有勝算，也是韓考量重點。

近韓人士也透露，韓國瑜選與不選真的呈現55波，尚未做出最後決定。國民黨中常會預計5月5日通過黨主席相關選舉辦法，並在6月初進行登記，屆時是各方人馬最後亮牌階段，韓國瑜選或不選也將有定案。

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