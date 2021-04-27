謝長廷因福島核廢水挨轟　張惇涵：藍營政治操作沒意義

總統府發言人張惇涵今針對地球日與環團溝通議題回應。（圖/記者胡宥心攝，2021.04.24）
▲謝長廷因福島核廢水爭議挨轟，總統府發言人張惇涵認為這是專業議題，藍營在這個議題上政治操作沒意義。（圖/記者胡宥心攝，2021.04.24）

記者胡宥心／台北報導

2021-04-27 15:18:29｜2021-04-27 18:58:17

日本政府決議排放核廢水引發周邊國家不滿，我駐日代表謝長廷卻緊咬台灣核電廠也將含氚廢水排放入海，引發軒然大波，國民黨要求他以視訊方式接受立法院質詢。總統府發言人張惇涵今（27）在臉書表示，謝長廷跟原能會都有向日本政府表達關切之意，核廢水排放是專業問題，應該專業討論，不要政治操作。

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張惇涵表示，任何國家核電廠的廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的國際標準和規定來辦理，而不是依照藍綠意識形態。

張惇涵說，原能會在4月24日已經有說明，台灣核電廠的廢水排放，一切符合國際標準，也符合法規規範。從這裡也可以看出，謝長廷代表和原能會的說法，沒有相互違背。

他指出，謝長廷跟原能會都有向日本政府表達關切，原能會也以書面正式表達反對。兩方重點放在強調「核電廠排放廢水必須符合國際標準，這是專業問題，應該回歸專業討論，不須政治操作。」

張惇涵說，311震災後外界對於福島核電廠新增風險有所憂慮。不過，這是日本政府兩年之後的規劃，我國政府要求日方的相關處理措施，必須符合IAEA的國際標準，也必須將完整資訊與台灣共享。政府一定會幫漁民、國民的健康把關、幫海洋環境把關。

至於在野黨最近不斷炒作召回謝長廷返國或視訊備詢的議題，張惇涵說，（排廢水）是兩年之後的事，在野黨挑現在這個時間點，做政治操作沒有意義，回歸專業討論才是正道。

在野黨或部分人士批評謝長廷「助日代表」，張惇涵也說，大家都有看到前陣子美日兩國領袖的共同聲明這是52年來第一次提到台灣，並且強調台海穩定的重要性；根據日本《日經新聞》最新民調，這獲得74%日本民眾的肯定支持。在野黨亂貼政治標籤，這對謝長廷、以及第一線辛苦的外交同仁並不公平，完全無助於台日友好關係，也無助於區域和平穩定。

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