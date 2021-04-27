1萬劑AZ自費疫苗快達標！接種踴躍　陳時中：再撥1萬劑

中央疫情流行指揮中心今（27）日表示，我國AZ疫苗目前累計施打人次達4萬5386劑，其中自費接種數為7165人。發言人莊人祥表示，新增12件不良反應事件通報，1件為其他疑似嚴重不良事件，該名40多歲女性在接種當天出現左側麻痛症狀，立即送急診，目前症狀緩解已出院。





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