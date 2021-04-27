1萬劑AZ自費疫苗快達標！接種踴躍　陳時中：再撥1萬劑

中央疫情流行指揮中心今（27）日表示，我國AZ疫苗目前累計施打人次達4萬5386劑，其中自費接種數為7165人。發言人莊人祥表示，新增12件不良反應事件通報，1件為其他疑似嚴重不良事件，該名40多歲女性在接種當天出現左側麻痛症狀，立即送急診，目前症狀緩解已出院。
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至於疫苗接種後不良事件，莊人祥表示，新增12件不良反應事件通報，其中1件為其他疑似似嚴重不良事件，該名40多歲女性，在接種當天出現左側麻痛，肢體無力、腰痛跌到的狀況，立即送急診就醫，目前症狀緩解已出院。
有關自費採檢部分，截至目前接種人數達7165人，媒體詢問是否有評估要增加釋出自費疫苗的接種數？莊人祥預估，這一兩天應該會有機會破1萬人次，若是真的有超過，會再考慮做提撥，這部分可能最快明天可以對外宣布是否有要增加。
不過指揮官陳時中馬上補充說道，以目前的施打量能，大概兩天後就會達1萬劑，但也不需要把時間拉得那麼緊迫，因此當場宣布將加碼再撥出1萬劑供自費施打，免得大家再預約上有一些困擾。
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