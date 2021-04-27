產業轉型　科技產業園區數位轉型論壇

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加工出口區管理處高雄分處科技產業園區數位轉型及人才發展論壇，是由高雄分處分處長吳大川主持，有加工區電機電子公會、財團法人資訊工業策進會地方創生服務處、金屬工業研究發展中心、義守大學等產官學研，以及區內廠商與會，會中就智慧科技應用等議題進行探討。
此次論壇由義守大學教授黃瑞初講授智慧科技於產業的應用模式、財團法人資訊工業策進會創生處南區中心說明促成廠商加速投入數位優化實證、產業跨領域合作等方式。
加工區電機電子公會副理事長及人資產學委員會召集人鄭再興表示，該公會將以前瞻、創新連結多元產業，由所轄人資產學、研發創新、廠務環安等三大委員會推展會務，希望未來多建立產官學研多元合作模式，形成產業正向循環及永續的力量。
義守大學副校長沈季燕指出，該校已連續5年執行高雄、臨廣、成功園區的產業計畫，從自動化、智慧化到數位化，逐步與廠商合作提升競爭力，並將以智慧科技的能量，深入與區內廠商合作，積極邁向智慧化與數位化。
加工出口區管理處高雄分處分處長吳大川說，55年前全球第一個加工出口區是引領台灣經濟起飛的起點，現已正式更名為「科技產業園區」，象徵園區成功轉型，將朝智慧製造的新里程碑邁進。