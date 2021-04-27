勞動節獻禮 日曜天地「人生甘味券」優惠紓壓有感

一年一度勞動節腳步近，台中市日曜天地OUTLET犒賞上班族辛勞，宣布2大上班族紓壓計畫；一是30日起至5月24日網羅30大進口品牌，舉辦上班族搶購會，包括嘉裕西服、SISLEY、TOP DO等正裝服飾，千元有找。二是跨業結盟，集結9家在地優質店家推出「工作人生甘味券」，回饋不同優惠，是獻給上班族最佳好禮！





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5月將迎來勞動節與母親節，日曜天地outlet特別策略多項活動，諸如集結上班族及各行業職人最愛的30大進口品牌，從男女正裝服飾、鞋子、包包通通都有，件件下殺千元有找，要讓上班族血拚同時也省錢有感！





▲歡康勞動節，日曜天地集結30大品牌，30日起舉辦上班族搶購會，正裝服飾千元有找。（圖 ／業者提供）

30大品牌陣容，有義大利的精品服飾SST&C，襯衫2件1200元，原價近萬元的粉色西裝套裝，下殺5折！老字號嘉裕西服，商務襯衫原價2680元，下殺1折只要268元，買到賺到！至於小資族最愛的女裝品牌TOP DO，雪紡上衣及長裙，整套原價近7000元，OUTLET價2000元有找！都會男女風格SISLEY洋裝，原價3980元，下殺1.5折，只要599元，詢問度最高！





歡慶母親節，日曜天地也準備巴結媽咪好禮，如名牌包款COACH、MICHAEL KORS加碼再降一折，下殺2.8折起！5月7日至5月9日媽媽限定，出示證明即可享專屬禮遇、消費再享點數雙倍送！





▲▲歡康勞動節，日曜天地集結30大品牌，30日起舉辦上班族搶購會，正裝服飾千元有找。（圖 ／業者提供）

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，上班族下班後的小確幸排行榜中，按摩、唱歌、逛街血拚名列前茅，日曜天地OUTLET為讓廣大上班有感紓壓，首度集結台中9大優質店家，將最紓壓的優惠通通收納在「工作人生甘味券」裡，每本價值近5000元，搶在51勞動節前限量推出！





網羅店家包含網友票選全台最美的泰式按摩泰晶殿、Fly high yoga空中瑜珈、台中公園智選假日飯店、在地潮菜丰盛町、龍頭書店金石堂、春日部玩具批發等，絕對好吃、好買、好放鬆。4月30日起限量發放，凡是日曜天地OUTLET會員或出示工作名片、識別證，即可免費辦卡領取！









