中市重大交通建設　議員批「海線放生」

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施志昌指出，海線鐵路部分高架化牽涉到整個海線各市區的都市發展，尤其大甲市區，一個民生地下道發生這麼多事故，但海線鐵路高架化仍然看不到何時可做，永遠只會推給中央。
此外，施志昌表示，捷運橘線一開始說有機會延伸到清水，但最近看交通局所提供的資料，已經不再提，請問這部分是否還要做？交通局送中央核定的綜合規劃內容市府包含清水？如果沒有，未來就算要納入，是不是又要從綜合規劃開始、再走都計變更及用地取得等等，又要再花幾年？
施志昌表示，盧市府剛上任至今，大甲轉運站的設置他已經提了五次，從一開始說要找地點設置，現在變成長廊式候車亭，之後要盤點周邊路線停靠點使之「成為具有轉運功能的大型廣場」。這所謂具有轉運功能的大型廣場，是不是代表大甲轉運站胎死腹中？
此外，就算要做轉運功能的大型廣場，公車路線上是否會新增或調整？之前之所以要求設置大甲轉運站，就是希望能透過大甲轉運中心為中心發展區域路網並轉乘市區，但長廊式候車亭只是調整停靠點，所提的區域路網的規劃卻從來沒有看到過！
施志昌表示，從Ibike2.0的設置就可以看出市府的思維，基本上就是完全以市區為主，以捷運剛通車為由，先以捷運沿線設置轉乘為主。難道海線人就不需要Ibike？甲安埔尤其是大安跟外埔（各兩站，可借車輛不超過50台），幾乎是沒有站的，這怎麼可能讓更多市民來使用？
施志昌表示，難道海線人就是該被放生？沒有捷運，連Ibike都要等市區先設好海線才要設？未來有更多交通建設投入市區，後續配合轉乘的建設又都集中到市區？用這樣的邏輯，未來更多的交通建設海線永遠都要排在候補，市府再來說海線需求不高，要設置交通建設都要再評估效益？結果就是海線什麼都沒有，市府根本就是阻礙海線發展最大的兇手。