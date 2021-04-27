鑿井工程緊緊緊　澄清湖儲水已超過一半

高雄市政府自鑿的32口井，工程如火如荼的進行中，截至昨（26）日，九曲工作站已有3口井已完工出水，高雄市長陳其邁今日下午到九曲工作站視察鑿井工程進度，陳其邁說，澄清湖現在的水容量已達51.7％，約136萬噸，預計260萬噸就會滿了，目標就是趁現在超前部屬，水井趕快挖，若高屏溪川流量有增加，水就多收一點，通通存到澄清湖，以保障市民用水。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-27 16:17:19｜2021-04-27 17:08:51
據悉，目前高市府在九曲工作站分別在曹公圳舊河道兩旁佈設16口水井，目前已完成的3口10吋大口徑水井，鑿鑽深度約為90公尺，每日可提供約9千噸水量，預計至4月30日完成8口井，力拼於5月中旬完成全數32口井，未來原水將送至澄清湖水庫及各淨水場。 水利局指出，目前在農水署九曲工作站佈設5台移動式抽水機，預計將在農作抽穗期過後，5月21日停灌就會增加到10台抽水機，屆時預計每日可抽水20萬噸，但市長陳其邁也強調，每日20萬噸最理想的狀態，到時侯川流量是不是有這麼多可供抽取，還是未知數，所以要用最壞的打算、最好的準備來處理。 陳其邁表示，這兩天老天幫忙下雨，高屏溪的流量從原先的3.8cms，增加到昨天6.3cms，今天是5.6cms，川流水的部分增加取水的量在高屏溪就大概有10萬噸，南化水庫因為取自甲仙攔河堰，也增加了大概兩萬噸，持續努力地開拓水源。
而水利署挖的30口井，每個井每日可提供0.1萬噸的水，總共就是3萬噸，市府挖的32口大口徑井每日則可提供0.3萬噸的水，共9.6萬噸，合計就有12.6萬噸，鑿水井工程希望能夠在5月21日前全數完成，12.6萬噸的水一定要確保供應無虞，陳其邁在現場也拜託大家、一定要使命必達，天助自助，我們也要把自己要把所有的工作先做好，力保在6月中仍維持在水情橙燈，不供五停二的狀況。