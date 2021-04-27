第18家愛心食物銀行聯盟店開幕 濟助潭雅神弱勢家戶
台中市政府社會局與社團法人台中市雅心慈善會合作，在大雅區成立台中市第18家愛心食物銀行聯盟店，提供物資給潭雅神地區經濟弱勢家庭，每月將有近30戶受惠。社會局副局長陳坤皇今(27)日頒親臨頒發感謝狀，感謝雅心會無私奉獻，造福弱勢族群。
記者金武鳯/台中報導
2021-04-27 16:48:14
陳副局長表示，雅心慈善會致力推廣社會福利事業不遺餘力，疫情期間更全力提供人力、物力，協助受影響的弱勢家庭。如今進一步與社會局合作，成立食物銀行聯盟店後，更能透過雅心會在地人脉網，擴大服務對象與範圍。
社會局指出，雅心慈善會未來將定期募集食物包，提供社區弱勢家庭物資，減少弱勢家戶日常開支壓力，提升生活品質，並透過志工家庭訪視，瞭解受助戶實際家庭狀況與需求，幫助經濟弱勢邊緣戶度過難關，建構更綿密的社會安全網。
雅心慈善會成立至今有28年，服務對象包括大雅、神岡、潭子地區的弱勢族群。多年來，已累計處理9,637件急難濟助及節令救濟案件，發放救濟金近3千萬元。慈善會服務事項包括，利用工作之餘，或假日訪視家戶及發放關懷金；捐助鄰近學校物資，提供清寒學生助學金；支持社會局「溫馨快遞—愛心關懷您計畫」，每年贊助慰助金，並受理服務各區公所轉介的經濟弱勢對象。
社會局表示，照顧弱勢家庭是社會局的重要職責，台中積極推廣社區型食物銀行，自104年起與民間單位公私協力，已成立17家食物銀行聯盟店，今日邁入第18家，鼓勵各界一同加入台中市食物銀行行列，協助弱勢家庭脫離困境。