中市府遭統刪6億調整後　刪減基層建設　議員無法接受

我是廣告 請繼續往下閱讀
李天生指出，議會決議統刪6億元，不過市府自行調整後，其中卻刪除高達5億元的基層建設經費，包括新工處「基層建設道橋樑工程、公園新闢暨整建等建設經費」2億元；養工處「道路橋樑養護小型工程計畫」3億元，由於金額不小，預期將嚴重影響基層建設推動。
李天生強調，議會審查預算時，並未刪減5億元基礎建設經費，不過市府卻大幅統刪基層建設預算，市府的做法根本是邈視議會，欺騙議員，並造成市民誤解；「再怎麼野蠻」、「再怎麼傲慢」也不能刪除建設經費。
議員江肇國表示，盧市長也擔任過立委，知道「統刪」是將指定刪除項目的權力讓給行政部門，在不違背市政運作下達到撙節預算的目的。以去年朝野意見來說，市府主張市民限定可以省下6億，所以在總預算上也達到刪除6億的默契，但是沒想到因為沒有指定刪除在公車補助項目，導致市府竟然將預算刪減在建設局的基礎建設上，顯然市府自己認為這些基礎建設不重要。對於市府自己刪除自己建設預算、犧牲市民權益的行為感到遺憾
議員賴佳微表示，議員把關預算，希望市府撙節開銷，人民納稅錢可以花在刀口上。所以去年底的時候，政黨協商後面才沒有堅持逐條刪除，同意市府統刪六億元。希望市府刪除議員找出的浮編項目。結果民政局綁樁的預算不刪、不必要的出國考察預算不刪、煙火式活動擴編的預算不刪。市府自行刪掉基礎橋樑、道路的維護費，現在再來大吐苦水，市府根本就是故意打假球。
陳淑華議員質疑，去年在審查預算，發現市府編列非常多的活動性、宣傳性等一次性的預算，花火式的預算以及不當的浮濫編列。這些不適宜的公帑浪費的錢，民代有責任替市民把關，節省納稅人的錢。
陳淑華表示，預算審查是基本工作，統刪預算是經政黨協商，讓市府自行調整預算，方便其行事。但當了民代快20年，第一次看到市府將統刪基礎建設的預算，而且市府竟然刪了建設局新工處加養工處一共五億元，市府是什麼心態？犧牲台中市的道路、橋樑等基礎建設的新建、養護的錢。
建設局長陳大田強調，民生基層建設不可或缺，台中市持續推動不曾停歇，市府在有限預算內做最有效運用，以最優先與迫切的市民需求來進行相關建設，並且撙節開支，達到預算與建設間最大化的效果，另外，市府也會針對部分建設再向中央爭取補助與支持，不會忽視基礎建設的需求。
交通局長葉昭甫表示，市府去年初推出的雙十公車政策相當成功，台中市搭乘大眾運輸的人數較過去增長至數倍以上，培養民眾搭乘習慣的階段性任務已達成，考量整體大眾運輸均衡發展與市府資源有效運用，今年元旦起雙十公車優惠對象調整為「市民限定」，可更有效節省適度費用，再投入更多基礎建設。