中市府遭統刪6億調整後　刪減基層建設　議員無法接受

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建設局長陳大田強調，民生基層建設不可或缺，台中市持續推動不曾停歇，市府在有限預算內做最有效運用，以最優先與迫切的市民需求來進行相關建設，並且撙節開支，達到預算與建設間最大化的效果，另外，市府也會針對部分建設再向中央爭取補助與支持，不會忽視基礎建設的需求。

交通局長葉昭甫表示，市府去年初推出的雙十公車政策相當成功，台中市搭乘大眾運輸的人數較過去增長至數倍以上，培養民眾搭乘習慣的階段性任務已達成，考量整體大眾運輸均衡發展與市府資源有效運用，今年元旦起雙十公車優惠對象調整為「市民限定」，可更有效節省適度費用，再投入更多基礎建設。